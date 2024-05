Maroc: Journée portes ouvertes au Consulat général du pays à Madrid

Madrid — Le Consulat général du Maroc à Madrid a organisé, samedi, une journée portes ouvertes en faveur des Marocains résidant dans cette circonscription consulaire, dans l'objectif de faciliter les prestations consulaires et administratives à la veille des vacances d'été.

Le consulat général a mobilisé toutes ses ressources pour pouvoir assurer tous les services consulaires et administratifs sollicités, dont le renouvellement du passeport et de la carte d'identité nationale, la délivrance des actes d'état civil et la légalisation, mais aussi les demandes d'assistance sociale et juridique.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité et d'optimisation des prestations consulaires destinées aux ressortissants marocains résidant à l'étranger, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à rapprocher l'administration des Marocains du monde, et en application des orientations du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, en vue d'améliorer les services consulaires, selon le consul général, Kamal Arifi.

Elle s'inscrit aussi dans le cadre du rapprochement de l'administration des ressortissants, en mettant en place de nouveaux procédés et en s'adaptant aux contraintes saisonnières, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

Lors de cette journée, près de 500 prestations consulaires ont été fournies aux Marocains établis à Madrid et sa région qui, pour des raisons d'ordre professionnel ou géographique, ne peuvent se rendre au Consulat au cours de la semaine, a-t-il précisé.

Le consulat prévoit d'organiser ce genre d'initiative régulièrement, notamment avant l'opération Marhaba, pour faciliter l'accès aux documents administratifs et consulaires nécessaires aux membres de la communauté marocaine, a-t-il ajouté.

Approchés par la MAP, des bénéficiaires de cette opération ont souligné l'importance de cette initiative, notamment ceux qui ne peuvent pas se déplacer durant la semaine pour des raisons professionnelles.

A cette occasion, une assistance personnalisée a été apportée aux membres de la communauté sur des questions administratives, sociales et judiciaire.