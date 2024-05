Maroc: Casablanca - Les futurs étudiants à la découverte de l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé

Casablanca — Les Journées portes ouvertes de l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé (UM6SS) se sont ouvertes samedi au campus Anfa-City de cette université à Casablanca.

Cet événement de deux jours offre, selon ses organisateurs, l'opportunité aux futurs étudiants de découvrir les programmes d'excellence proposés par l'UM6SS et ses différentes composantes, ainsi que les nombreux débouchés et possibilités de développement professionnel proposés.

Au programme de ces journées, qui se tiennent en collaboration avec le Centre international Mohammed VI de simulation en sciences et santé, des rencontres avec les équipes pédagogiques de l'Université ainsi que des ateliers, des visites guidées et des sessions pratiques animées par des professionnels et des étudiants de l'UM6SS.

Dans une déclaration à la MAP, Pr Rachid Fares, doyen de la Faculté Mohammed VI des sciences infirmières et professions de la santé, relevant de l'UM6SS, a souligné que ces Journées portes ouvertes, organisées chaque année par l'Université, visent à informer les futurs bacheliers des programmes de formation des différents instituts, facultés, écoles et laboratoires de l'UM6SS.

C'est aussi l'occasion pour ces jeunes, a-t-il noté, de prendre connaissance des cursus proposés, étant donné que chaque année de nouvelles formations dans les domaines des sciences et de la santé sont intégrées, et ce dans l'objectif d'accompagner la révolution technologique que connaissent ces domaines.

Kenza Sekkat, étudiante en 5ème année à la Faculté Mohammed VI de médecine francophone, a souligné, pour sa part, qu'elle participe à cet événement afin de faire découvrir l'UM6SS et ses différentes composantes, branches et formations aux futurs étudiants, les aidant à faire leur choix et à opter pour le cursus correspondant à leurs formations et à leurs ambitions.

Les Journées portes ouvertes permettent également, a-t-elle poursuivi, de partager les différents aspects et activités de la vie estudiantine à l'UM6SS contribuant à l'épanouissement des étudiants et garantissant leur formation dans un environnement sain.

A noter que le programme des visites de ces Journées comprend les facultés et écoles de l'UM6SS, notamment la Faculté Mohammed VI de médecine francophone et anglophone, la Faculté Mohammed VI de médecine dentaire, la Faculté Mohammed VI de pharmacie, la Faculté Mohammed VI des sciences infirmières et professions de la santé, l'Ecole supérieure Mohammed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, l'Ecole internationale Mohammed VI de santé publique et l'Institut supérieur Mohammed VI de biosciences et biotechnologies.

Dans le cadre de ces Journées portes ouvertes, les visiteurs peuvent aussi découvrir les résidences universitaires ainsi que les lieux et espaces de vie estudiantine.

Au menu également de cet événement, des ateliers pratiques couvrant les domaines de la médecine, médecine dentaire, pharmacie, sciences infirmières et professions de la santé (Anatomie, gestes de premiers secours, dermocosmétologie, kinésithérapie...).