Algérie: M. Saihi appelle depuis Genève au renforcement de la coopération arabe dans le domaine de la santé

GENEVE — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a appelé, dimanche depuis Genève (Suisse), au renforcement de la coopération entre les Etats arabes et à la promotion de l'action arabe commune dans le domaine de la santé.

Dans une allocution prononcée, à l'occasion de la tenue de la 60e session du Conseil des ministres arabes de la Santé, M. Saihi s'est félicité de " la participation active" des ministres arabes de la Santé à cette session qui se tient en marge de la 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé".

Il s'agit de "débattre des questions de la santé qui intéressent les pays arabes et de parachever ce que nous avons entamé lors de notre dernière réunion en Algérie, suite aux recommandations issues du Comité technique consultatif de l'Assemblée et du bureau exécutif, lesquelles visent la consolidation de l'action arabe commune dans le domaine de la santé, en vue de faire face à toute pression ou souffrance sanitaire ou sociale sur nos peuples arabes".

Après avoir rappelé que le mandat de l'Algérie à la tête de ce conseil était " pleine de défis et de réalisations, grâce à l'appui et à la grande confiance que j'ai reçus des ministres arabes de la Santé", M. Saihi a émis le voeu de voir " ce processus réussir davantage avec le nouveau président du Conseil, en l'occurence, le ministre irakien de la Santé, Saleh Mahdi al Hasnawi qui prend la présidence de l'Assemblée, lors de cette session".

%

Le Conseil "a toujours eu pour objectif de renforcer et de consolider la coopération entre les pays arabes dans le domaine de la santé et de promouvoir l'action arabe commune", a-t-il déclaré.

La 60e session du Conseil "nous donnera une fois de plus l'occasion de contribuer à l'amélioration des services de santé pour nos peuples arabes", a-t-il déclaré, d'autant plus que les points inscrits à l'ordre du jour "constituent tous des questions cruciales et des thématiques de santé d'une extrême importance".

Le ministre de la Santé a également évoqué "les circonstances difficiles et pénibles que traverse l'Etat de Palestine et l'ensemble de la nation arabe suite à l'agression injuste contre le peuple palestinien", rappelant que "l'Algérie, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en place un pont aérien permanent pour l'acheminement des aides humanitaires vers la Palestine", en plus de "l'accueil de plus de 450 blessés et d'un grand nombre d'amputés suite à l'agression sioniste sur Ghaza", qui ont été "entièrement pris en charge au niveau des hôpitaux algériens".

Dans le même contexte, M. Saihi a exprimé à la ministre palestinienne de la Santé "le soutien de l'Algérie, Président, Gouvernement et Peuple, au peuple palestinien frère", réaffirmant "l'appui continu et incommensurable de l'Algérie à toutes les recommandations visant le soutien de la Palestine".