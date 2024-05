Sénégal: Une pièce sur le génocide rwandais présentée à Sorano

Dakar — La pièce "Essuie tes larmes et tiens-toi debout !", interprétée ce dimanche au théâtre national Daniel Sorano de Dakar, est "une arme pour combattre le négationnisme et l'oubli", a déclaré son auteur Jean Marie Vianney Rurangwa, un Canadien originaire du Rwanda, pays au centre de cette pièce à cause du génocide des Tutsis dont il a été le théâtre en 1994.

"C'est une pièce contre l'oubli, le négationnisme et contre le révisionnisme, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple des descendants des génocidaires, qui se mettent à le nier, à le révisioner", déclare-t-il.

Il estime que ce spectacle, qui relate le génocide rwandais perpétré du 7 avril au 4 juillet 1994 avec plus d'un million de Tutsis tués en cent jours, est "une arme pour combattre le négationnisme et les gens qui veulent reléguer cette mémoire aux oubliettes de l'histoire".

Sur plusieurs tableaux, Jean Marie Vianney Rurangwa raconte d'une manière douce une réalité cruelle, cette atrocité humaine perpétrée dans un pays qui, jadis, était considéré "beau comme un paradis".

Metteur en scène et acteur dans la pièce, il affirme que les racines de l'idéologie raciste ont saigné à blanc le tissu social du peuple rwandais en générant des pogromes perpétrés contre les Tutsis dans les années 1960.

Le spectacle de plus d'une heure est centré sur le génocide, et décrit les horreurs sur les femmes enceintes, les enfants, les vieillards et toute la population tutsie.

Jean Marie Vianney Rurangwa souligne la "forte résilience" dont ont fait preuve les Rwandais. "Parce que comme le phénix de la légende, ils sont renés de leurs centres et font tout pour que plus jamais ça ne soit pas un slogan vide de sens", dit-il.

La pièce a été interprétée par 14 acteurs, dont trois femmes, à travers divers genres artistiques tels que la poésie, le chant, le théâtre et le slam. Un choix délibéré de l'auteur qui estime qu'il était important, vu la dureté du sujet, d'accrocher les gens jusqu'au bout à travers les chants, la musique, le slam.

La pièce "Essuie tes larmes et tiens-toi debout !", créée en 2002, a été jouée à Dakar dans le cadre de la commémoration des cent jours du génocide perpétré il y a trente ans, explique l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean Pierre Karabaranga.

Il souligne que la pièce qui date de plus de 22 ans est très connue dans le monde pour avoir été interprétée un peu partout.

M. Karabaranga a rappelé l'excellence des relations de coopération entre le Sénégal et le Rwanda, en présence du directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, El Hadji Tanor Gningue.

"Cette prestation de très haute facture nous a replongé dans un passé douloureux que les artistes nous ont appelés à assumer avec responsabilité. +Essuie tes larmes et tiens-toi debout !+ est assez illustratif de la mentalité de résilience du peuple rwandais", a déclaré M. Gningue.