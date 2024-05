Sénégal: Italie - M'Baye Niang sauveur d'Empoli à la dernière seconde

De retour en Serie A italienne en début d'année, M'Baye Niang a été l'homme providentiel de l'Empoli FC, dimanche 26 mai, lors de la 38e et dernière journée du championnat. L'attaquant sénégalais a inscrit le but de la victoire et du maintien dans le temps additionnel contre l'AS Rome (2-1).

C'est ce qu'on appelle une entrée en jeu décisive. Remplaçant au coup d'envoi, M'Baye Niang a fait son apparition sur la pelouse juste après la pause, alors que le score était de 1-1 entre son club, Emploi, et l'AS Rome. Matteo Cancellieri avait ouvert le score les Toscans, mais l'Algérien Houssem Aouar avait égalisé pour la Louve. Or, Empoli avait absolument besoin d'une victoire pour sauver sa peau.

Et le but tant espéré est venu au crépuscule de la rencontre, du pied droit de son remplaçant en or. Trouvé dans la surface par Cancellieri, le Sénégalais s'est appliqué pour reprendre sans contrôle et battre le portier de la Roma, Mile Svilar. On jouait alors la 90+3e minute et tout Empoli chavirait dans l'euphorie autour de M'Baye Niang, le héros du soir.

Grâce aux trois points arrachés sur le gong, Empoli évite in extremis la relégation en Serie B. Avec 36 points au compteur, le club termine à la 17e place avec seulement un point de plus que Frosinone, doublé sur le fil et donc relégué en compagnie de Sassuolo et de la Salernita. Une belle performance pour Empoli, qui aura passé 22 journées dans la zone rouge cette saison et qui était retombé à la 18e place lors de la 36e journée.

Reste à connaître l'avenir du buteur providentiel. M'Baye Niang s'est engagé avec Empoli en début d'année pour six mois, après une courte expérience en Turquie à l'Adana Demirspor, qu'il a quitté en raison de retards de paiement. En 14 apparitions avec Empoli - le troisième club italien de sa carrière après l'AC Milan, le Genoa et le Torino -, le Lion de la Teranga a inscrit six buts et délivré une passe décisive. Peut-être que sa prestation contre la Roma incitera le club à prolonger l'expérience avec l'attaquant de 29 ans.