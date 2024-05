Gabon: Journée Nationale de la Femme - Engagement du Gouvernement pour les Droits des Femmes

Le 25 mai 2024, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a participé à la clôture de la Journée Nationale de la Femme Gabonaise. Cet événement, débuté le 17 avril 2024, a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont Nadine Natalie Awanang, ministre des Affaires Sociales, Murielle Minkue, ministre de la Réforme des Institutions, et Louise Boukandou, ministre de la Fonction Publique et des représentants des organismes internationaux tels que l'UNICEF.

Dans son discours, le Premier Ministre a réaffirmé l'engagement du Gabon en matière de droits des femmes, soulignant la signature de plusieurs traités et conventions internationales, tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il a, en effet, rappelé que cette journée, célébrée au Gabon chaque année depuis 1998, vise à honorer les femmes gabonaises sous toutes leurs formes et diversités, et à promouvoir leurs activités sociales, économiques et culturelles.

Raymond Ndong Sima a abordé la question de la discrimination à l'encontre des femmes. Pour lui, parler de discrimination pourrait décourager les jeunes filles. « Je pense qu'on encourage les filles à se sentir faibles en parlant de discrimination au lieu d'indiquer le principal problème, à savoir que les filles ayant une maternité précoce sont confrontées à un handicap. Ce handicap, nous devons trouver le moyen de le résoudre et de le réduire. »

L'orateur a insisté sur l'importance de l'éducation pour les femmes, évoquant ainsi que c'est grâce à des efforts soutenus dans ce domaine que la discrimination disparaîtra d'elle-même. « Mettre l'accent sur la formation permettra aux femmes d'atteindre le même niveau de connaissances que les hommes, et ainsi elles pourront occuper des postes de responsabilité dans la société », a-t-il déclaré.

Il a également encouragé les femmes gabonaises à se prendre en main, à motiver les plus jeunes à éviter les grossesses précoces, et, si cela arrivait, à ne pas abandonner mais à se réorganiser et à reprendre le chemin des études. Selon Raymond Ndong Sima, c'est le véritable enjeu pour remporter la bataille de l'égalité des sexes.

La Journée de la Femme Gabonaise, célébrée cette année pour la 26ème fois, revêt une importance particulière dans le contexte actuel de transition politique. Cette journée, débutée le 17 avril dernier, est en harmonie avec les aspirations du Gouvernement de la Transition qui met en avant des femmes au sein du gouvernement. Cette catégorie sociale, du fait de son rôle et son expérience, contribue de façon efficace au développement socio-économique du Gabon.