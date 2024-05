Ile Maurice: Sur un air de «gangsta rap»

L'affaire de «damaging property by band» à Flacq a pris une nouvelle dimension. Après que trois suspects ont été arrêtés, un quatrième a été appréhendé par la police de Bel-Air ; il s'agit de Louis Brad Mathieu Julien Grand-paul, 22 ans, un habitant de Constance. Il est poursuivi sous l'article 3 de la Prevention of Terrorism Act.

Rappelons que dans cette affaire, le chanteur de Joker Kartel, Yannick Emanuel Lafleur, 21 ans, plus connu comme Yanky, a aussi été placé sous les verrous. Le jeune homme et son groupe sont très connus surtout de la jeune génération. Leur vidéo Ratatata a récolté plus de 9 millions de vues, et leur clip Night & Day a cumulé un million de vues sur YouTube.

Des membres d'un autre groupe - tout aussi connus -, «ennemis jurés» de Joker Kartel et avec qui les clashes sont légion, sont également dans le viseur de la police et seront interrogés bientôt. Le groupe en question, dont on ne peut divulguer le nom à ce stade même si vous l'aurez sans doute reconnu, compte lui aussi une armada de followers sur les réseaux sociaux et des millions de vues sur différentes plateformes. La CID de Bel-Air travaille minutieusement sur cette affaire et prévoit d'autres arrestations pour connaître la vraie raison derrière cette guerre des «gangs», qui n'est pas sans rappeler celles que l'on voit aux États-Unis...

En attendant, les suspects arrêtés ont comparu en cour de district de Flacq vendredi et, comme la police a objecté à leur remise en liberté, ils sont retournés en cellule. Les enquêteurs soupçonnent en fait qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Cette affaire ne serait que le sommet de l'iceberg dans cette guerre qui a dépassé le stade verbal entre les deux groupes de chanteurs.

«Atann nou vini»

L'affaire s'est embrassée mercredi. Un jeune homme de 22 ans, qui gère un garage à Balance, Caroline, a vécu des moments traumatisants vers 19 h 15 ce jour-là. Il réparait une voiture quand une Mitsubishi s'est arrêtée à sa hauteur. Un des passagers lui a lancé : «Atann nou vini la», avant de repartir.

Quinze minutes plus tard, alors qu'il réparait une autre voiture, six véhicules sont arrivés devant son garage et ses assaillants, une trentaine, armés de sabres, battes de baseball, cocktails Molotov et barres de fer, ont commencé à tout saccager sur leur passage avant de le passer à tabac. L'un des assaillants a toutefois, à un moment, réalisé qu'ils s'étaient trompés de cible: «Ey pa tap li, pa li sa...»

Mais ses acolytes ont continué à tout démolir sur leur passage et cinq voitures qui se trouvaient dans le garage ont été complètement détruites. La victime a déclaré aux policiers qu'il a pu identifier un des agresseurs comme étant un habitant de Poste-de-Flacq. Les voitures endommagées ont été remorquées au poste pour les besoins de l'enquête.

Toujours dans le cadre de cette affaire, une habitante de Poste-de-Flacq a porté plainte jeudi au poste de police de Bel-Air, disant avoir été agressée par une quinzaine d'individus sur le parking de Super U à Flacq.