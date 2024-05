Ile Maurice: Quel est le prochain «move» du PMSD ?

Depuis que l'alliance rouge-mauve-bleu a volé en éclats, le dimanche 14 avril, les spéculations vont bon train en ce qui concerne l'avenir du Parti mauricien socialdémocrate (PMSD). Or , son leader persiste et signe : à ce jour, rien n'est encore décidé...

L'une des principales raisons avancées par le leader du Parti travailliste (PTr) Navin Ramgoolam pour justifier la cassure de l'alliance PTr-MMM-PMSD, était qu'il avait obtenu des informations sûres que le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, négociait en catimini avec le Mouvement socialiste militant (MSM). Vendredi, le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, est revenu à la charge avec une virulente sortie contre le leader des Bleus.

Il aurait, dit-il, confirmation que l'alliance PMSD-MSM est déjà scellée et que Xavier-Luc Duval tenterait de rencontrer d'autres groupes extraparlementaires, dont Patrick Belcourt d'En avant Moris, «pou amenn zot promne Angus Road». Il dit détenir ces informations des membres du PMSD eux-mêmes et se demande comment quelqu'un, qui a été leader de l'opposition pendant quatre ans, pourrait maintenant «vendre son âme» pour s'allier à ce même Premier ministre qu'il a fustigé. Ce serait, selon Roshi Bhadain, la raison pour laquelle les jeunes ne croient plus en ces «politiciens dinosaures» qui ne sont plus crédibles.

Dans la même journée, après sa rencontre avec le commissaire électoral, Xavier-Luc Duval lui a donné la réplique lors d'une question de la presse : «Le problème avec Roshi, c'est qu'il perd toute crédibilité. Li abitie dir met lord dan ou manti, li pe dir bann konri, fos net.» Le PMSD, a-t-il martelé, n'est ni en négociation, ni en alliance avec qui que ce soit. «En temps et lieu, nous ferons ce qu'il faut.

Ek mo va telefonn Roshi, mo va dir li momem...» Selon son entourage, le leader des Bleus se focalise sur son congrès dédié à la femme prévu le 1er juin et c'est fort probablement après le Budget qu'il décidera de son avenir politique. «Rien n'est encore officiel.» En attendant, ses rencontres avec des membres de l'opposition comme Nando Bodha se poursuivent.

Du côté du gouvernement, des sources sont aussi catégoriques. Il n'y aurait selon leurs dires, aucune ligne de communication avec les Bleus car cela risquerait de froisser les partenaires avec qui le MSM est en alliance. «C'est une alliance qui fonctionne et inclure le PMSD pourrait la faire exploser. Nou pa o kouran ki Xavier pe anvi vinn isi, ni si Premie minis pe anvi travay ek li...»

Du côté de Linite Militant, plateforme regroupant le Muvman Patriot Morisien d'Alan Ganoo et la Plateforme militante de Steeven Obeegadoo, des membres se disent contre cette formule. «Il est hors de question que Tania Diolle cède son ticket au no 18 à un nouveau venu de la dernière heure alors que Tania n'a cessé de labourer le terrain depuis son élection.» Pour notre interlocuteur, «même si l'on pousse Tania Diolle vers le no 14, celle-ci n'acceptera jamais que quelqu'un d'autre vienne profiter de son travail et qu'elle doive recommencer à zéro».