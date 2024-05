Ile Maurice: Mariage annulé à cause du Covid-19 - Une famille saisit la justice

La date de son mariage de rêve à Maurice était fixée au 24 avril 2021 et les préparatifs allaient bon train avec réservation et paiement à une compagnie de décoration.

Mais avec la fermeture des frontières due au Covid-19, le jeune homme n'a pas pu se déplacer et a dû annuler le mariage. En l'absence du remboursement de l'argent versé, sa mère a saisi le tribunal de Curepipe.

L'affaire opposant Chu Yee Fan Li Ming Fong à la compagnie The Wedding Designer Ltée a été appelée jeudi devant la cour de district de Curepipe, mais elle a été renvoyée au 19 septembre. La plaignante, qui a retenu les services de l'avoué Pazhany Rangasamy et des avocats Mes Bhanji Soni et Yousouf Jan Mohamed, explique qu'elle est la mère d'un fils de 34 ans qui réside en Australie depuis 15 ans et devait revenir à Maurice pour se marier.

Elle affirme qu'en vertu d'un accord en date du 8 septembre 2020, elle avait retenu les services de cette compagnie pour la mise en place de la décoration du mariage prévu au Domaine Anna à Flic-en-Flac. Elle soutient lui avoir effectué un dépôt de Rs 40 000 ce jour-là.

«Avec la pandémie de Covid19 en février 2020, les autorités australiennes ont fermé leurs frontières avec Maurice. Par conséquent, le 14 février 2021, mon fils a informé la compagnie par un message de cette interdiction de quitter le pays et de la décision de reporter la cérémonie de mariage à novembre 2021», explique-t-elle dans sa plainte.

Le 19 février 2021, toujours par SMS selon ses dires, la compagnie a pris note de cette force majeure et aurait informé le fils de vérifier les propositions pour reprogrammer la cérémonie de mariage. «Mon fils lui a par la suite fait part qu'en raison du Covid19 à Maurice, le gouvernement australien avait fermé ses frontières avec Maurice jusqu'à au moins mi-2022 et que de ce fait, il devait se marier en Australie. Il a, dans la foulée, réclamé le remboursement du dépôt de Rs 40 000», poursuit-elle.

Sauf que, selon elle, The Wedding Designer Ltée aurait refusé de lui rembourser ladite somme. «Malgré plusieurs requêtes amicales, aucun remboursement n'a été fait jusqu'ici et on a même fait servir une mise en demeure, mais en vain. Pour cela, nous estimons avoir subi des dommages et préjudices d'une valeur de Rs 100 000 et demandons à la cour d'ordonner à la compagnie de nous verser Rs 140 000.» Or, la compagnie, représentée par Me Veda Baloomoody et Me Sultan Sohawon, avoué, plaide que le plaignant ne dispose pas de locus standi pour intenter cette affaire en cour.

«Des propositions ont été faites entre les deux parties», soutient la partie défenderesse. En fait, ajoute-t-elle, une clause dans l'accord stipulait qu'en cas d'annulation du client pour cause imprévue, le dépôt initial resterait non remboursable. «D'ailleurs, nous ne sommes pas au courant de l'affirmation du plaignant qui avance que son fils habite en Australie.» Pour ces raisons, la compagnie demande à la cour de rejeter ladite plainte. L'affaire sera prise sur le fond en septembre donc.