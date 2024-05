Ile Maurice: Cauchemar pour 14 étudiants malgaches - Punaises !

Leur rêve de découvrir l'hôtellerie mauricienne a viré au cauchemar. Ils sont 14 à avoir quitté la Grande île pour effectuer un stage à Maurice depuis le 6 janvier 2024.

Mais ces étudiants en tourisme de l'école de Majunga ont eu la malchance de tomber, selon leurs dires, sur des vermines... Les étudiants malgaches ont en fait été logés dans une maison à Belle-Rose, infestée de punaises, les obligeant à dormir par terre. Quand ils ont commencé à protester, les choses se seraient alors envenimées avec l'agent mauricien. Nous nous sommes rendus sur place pour un constat de visu.

La maison, dotée d'un salon, d'une cuisine avec salle à manger et de chambres, est située au deuxième étage. De l'extérieur, le lieu semble calme et paisible mais de l'intérieur, c'est une véritable scène de désolation qui s'offre à nous. Dès le seuil de la porte d'entrée franchi, l'on découvre des matelas - sept au total - posés à même le sol dans l'espace qui devrait servir de salon. Des rideaux ? Il n'y en a pas. Au milieu de cette pièce, deux pauvres sofas, une table et quelques vêtements qui traînent ici et là. Les lits ont dû être désertés. «L'endroit est infesté de punaises qui nous piquent de partout. Nous avons fait part de notre calvaire à l'agent qui nous a aidés à venir à Maurice mais il ne semble pas s'en soucier. Et nous menace d'expulsion si nous continuons à nous plaindre !»

%

Avant de nous montrer les centaines de traces de sang sur le mur à côté d'un lit. «Ceci montre l'ampleur de l'infestation. Nous les écrasions avec nos doigts sur le mur. Vous pouvez voir les traces...» Ils expliquent que l'agent aurait affirmé - après avoir changé les matelas - les anciens sont d'ailleurs toujours visibles dans la cour - qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour eux. «Et que c'est nous les fautifs, qui avons transporté ces bêtes de Madagascar. Or, nous n'avions jamais vu des punaises avant de venir à Maurice.»

Les jeunes Malgaches sont clairs. Ils ne veulent pas tenir la réputation et l'image de Maurice en dénonçant leur situation actuelle, encore moins l'établissement dans lequel ils ont entrepris différents stages. «On est bien à l'hôtel quand on travaille. La direction est satisfaite de notre travail et est au courant de notre mésaventure. Elle a d'ailleurs déjà fait parvenir un courrier électronique en ce sens à l'agent. Et des préposés de l'hôtel sont même venus sur place. Mais rien n'a changé.» Officiellement, quelques-uns d'entre eux devront retourner à Madagascar le 6 juin. Mais leur rêve est de retourner travailler chez nous pour s'offrir un avenir meilleur, mais certes dans de meilleures conditions. «Nous essayons de voir si nous pouvons plus tard retourner par le biais de l'hôtel au lieu de repasser par l'agent.»

Les chambres sont aussi dans un état lamentable. Avec vêtements, chaussures, valises et effets personnels entassés, car ils ont dû tout trier - pour en jeter certains - à cause des punaises. Il faut savoir que chaque étudiant malgache a déboursé 350 dollars (environ Rs 16 500) pour venir à Maurice et contribué chacun Rs 2 000, soit Rs 28 000 au total pour les 14 étudiants, pour s'acquitter du loyer de cette maison inhabitable.

Du côté de l'agent, Pravin Bancharam, c'est un autre son de cloche. Il dit travailler en partenariat avec l'école malgache de Majunga et aide des étudiants à venir effectuer leur stage à Maurice. Le souci avec ces étudiants, affirme-t-il, est qu'ils avaient d'abord été logés dans une maison à Rose-Hill ; mais comme ils ont cessé de payer leur loyer depuis mars, ils ont dû être relogés à Belle-Rose.

Selon ses dires, le loyer coûte Rs 30 000, chacun des 14 étudiants devait payer Rs 2 000 et lui devait débourser les Rs 2 000 restantes de sa poche. «Mais depuis qu'ils ont arrêté de payer, je règle moi-même le loyer dans son intégralité et aujourd'hui, ils ne veulent pas me rembourser.» Pravin Bancharam affirme qu'il n'y a pas de problème avec tous les étudiants, mais seulement quatre d'entre eux qui n'en font qu'à leur tête et qui lui donneraient du fil à retordre. Ils ont appris que certains étudiants malgaches ne payaient pas de logement et ils ont décidé de prendre les choses en main.

La vérité, selon lui, est que ces étudiants sont employés par un hôtel dans le Nord et un autre dans l'Est qui leur offre leur logement. «Les 14 étudiants touchent un salaire de base de Rs 15 000 comme stagiaires ici et ne veulent pas débourser les Rs 2 000 pour leur maison.» Le principal concerné confie aussi que les quatre étudiants récalcitrants ont déjà été renvoyés de leur lieu de stage depuis le début de cette semaine car la direction de Majunga aurait eu vent de leurs démêlés avec lui ici ; ils devaient rentrer dans leur pays jeudi mais ne l'ont pas fait. «Leur billet d'avion est en leur possession et ils devront quitter le pays le 6 juin. Les parents ont aussi été convoqués par l'école là-bas ; toujours en début de semaine, trois étudiants ont présenté leurs excuses alors que le quatrième a refusé de le faire», assure Pravin Bancharam.

Qu'en est-il des punaises ? Pravin Bancharam indique que la maison a déjà été désinfectée par des professionnels, à ses frais. Il indique également avoir acheté des matelas neufs pour les étudiants.