Cote d'Ivoire: Circonscription financière de Divo - 4.485.677.462 FCFA mobilisés en 2023

La circonscription financière de Divo dans la région du Lôh-Djiboua a organisé une revue de direction le 24 mai 2024 en présence de la population. À cette occasion le chef de la Circonscription financière et Trésorier général de Divo, Loua Wohi a fait savoir que les actions conjuguées lui ont permis de mobiliser au titre de l'année 2023 la somme de 4.485.677.462 FCFA, soit un taux de réalisation de 103,86%.

Déclinant les perspectives de son institution pour l'année 2024, le chef de la circonscription financière de Divo a exhorté les administrations publiques, les opérateurs économiques ainsi que les entreprises du secteur privé et toute la population à l'utilisation massive de la plate-forme électronique TresorPay-TrésorMoney pour faciliter le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses publiques de masse.

Cette rencontre qui avait pour thème: " le Trésor public face aux défis de la redevabilité et de la participation citoyenne : cas de la circonscription financière de Divo" était l'occasion pour tous les postes comptables de la Circonscription financière de Divo de faire le bilan des activités au titre de l'année 2023. « Pour ce qui nous concerne, les services du Trésor public de la région du Lôh-Djiboua entendent s'engager dans la dynamique d'une amélioration continue pour répondre encore plus efficacement à vos attentes. Un accent sera mis sur les questions de gouvernance avec une tolérance zéro pour tout comportement indélicat. La transparence, l'intégrité, la probité, l'équité seront les clés de voûte de notre action managériale tout le long de cette année 2024» , a promis Loua Wohi.

M. Loua s'est félicité de la " collaboration fructueuse " entre le Trésor public de région du Lôh-Djiboua et l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses de l'État et des collectivités. Il entend davantage renforcer cette collaboration.

Cette journée placée sous le thème du "Trésor public face aux défis de la recevabilité : Cas de la Circonscription financière de Divo" a été meublée par une communication, prononcée par Sinclair Koffi, expert qualité au Trésor public, qui a permis de découvrir les initiatives prises pour rendre compte de la juste utilisation des deniers publics.