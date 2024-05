Cote d'Ivoire: Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agrées du pays - Le nouveau vice-président reçoit ses attributions

Le président directeur général de challenge immobilier international (chim inter) a reçu la feuille de route de sa mission au sein de la faitière des entreprises immobilières de Côte d'Ivoire, le vendredi 17 mai 2024, à Abidjan.

Nommé au poste de vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agrées de Côte d'Ivoire (cnpc-ci), Yamoussa Coulibaly a donc entamé sa mission, officiellement, le vendredi 17 mai. Lui et les autres membres du bureau exécutif de cette structure ont reçu, ce jour-là, les attributions de leurs charges des mains du président Siriki Sangaré.

Le président de la Cnpc-ci n'a pas manqué d'expliquer à ces personnalités qui tiendront les rênes du secteur de l'immobilier, avec lui, les enjeux de leur mission. « En tant que représentants de l'industrie immobilière de notre pays, nous avons le privilège et la responsabilité de conduire notre secteur vers un avenir prospère et durable. Notre objectif est clair. Promouvoir le développement responsable de l'industrie immobilière en Côte d'ivoire tout en garantissant la qualité et la durabilité de nos constructions », a-t-il précisé d'emblée.

Dans la foulée, celui qui est par ailleurs patron d'Opes holding va exhorter ses pairs au travail bien fait. « La feuille de route de chacun que nous avons élaborée est le fruit d'un travail collaboratif et réfléchi. Elle reflète notre engagement pour l'excellence, l'innovation et l'intégrité dans toutes nos activités », a conseillé Siriki Sangaré.

Pour sa part, Yamoussa Coulibaly, vice-président chargé de la politique générale et des reformes a exprimé sa gratitude au chef de file de la Cnpc-ci. « Je veux remercier le président Sangaré pour sa disponibilité et la confiance qu'il place en nous. J'assumerai ma fonction avec fierté et exemplarité », a-t-il déclaré avant d'inviter l'ensemble des opérateurs économiques du secteur de l'immobilier à rejoindre la faitière.