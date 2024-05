Maroc: 6è édition TMM - Des Marocains du Monde de différents horizons honorés à Marrakech

Marrakech — Des Marocains établis à travers le monde, aux parcours exemplaires et inspirants, ont été célébrés lors de la 6ème édition des Trophées Marocains du Monde (TMM), tenue samedi soir, à Marrakech.

Initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde (TMM), cet événement de prestige a été marqué par la présence d'éminentes personnalités issues de divers horizons, entre autres Najat Vallaud-Belkacem, ex-ministre et Présidente de France Terre d'Asile, Fahd Benkirane, directeur général de UM6P France et Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie.

L'objectif principal de cette initiative était de mettre en lumière les parcours exceptionnels des Marocains résidant à l'étranger, tout en renforçant les liens entre ces talents émérites et leur patrie, le Maroc.

L'édition, riche en diversité, a vu la sélection de 18 finalistes parmi la communauté marocaine à l'étranger, avec trois candidats dans chacune des six catégories : "Recherche Scientifique", "Art et Culture", "Politique", "Société Civile", "Sport" et "Entreprise".

Le Jury a ainsi attribué le Trophée de la catégorie "Recherche Scientifique" à Khalil Amine, un membre distingué de l'Argonne-USA, tandis que dans la catégorie "Art et Culture", le Trophée a été remis à Habib Dechraoui, fondateur du festival Arabesques et chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.

Aicha Less, première Maroco-britannique élue municipale à Londres, a été honorée dans la catégorie "Politique", et Fatima Zibouh, politologue et entrepreneure sociale, a reçu le Trophée dans la catégorie "Société Civile".

Houssam Elkord, remarquable escrimeur, s'est vu décerner le Trophée dans la catégorie "Sport", tandis que Hasnâa Ferreira, fabricante de chocolat artisanal en France, a été distinguée dans la catégorie "Entreprise".

Les lauréats ont exprimé leur joie et leur fierté d'être récompensés dans leur pays d'origine, tout en soulignant leur engagement à promouvoir davantage leur attachement à la nation marocaine.

Ils ont également exprimé leur bonheur de partager ce moment avec leurs compatriotes, tous animés par une volonté similaire de réussite et de contribution au sein de leurs pays d'accueil.

Dans une déclaration à la MAP, M. Amine s'est dit honoré de recevoir cette consécration et surtout fier de contribuer à l'avancement des connaissances et à la résolution des défis complexes auxquels la société est confrontée.

"Recevoir ce trophée, a-t-il dit, est un témoignage de l'importance de la collaboration, de l'innovation et de la persévérance dans le domaine de la science, notant que " le travail scientifique est un voyage passionnant et enrichissant, je suis enthousiaste à l'idée de continuer à explorer de nouvelles frontières et à contribuer à un avenir meilleur grâce à la science".

Pour sa part, M. Elkord a affirmé que cette reconnaissance représente bien plus qu'un simple trophée, mais surtout le fruit de nombreuses heures d'entraînement intense, de sacrifices personnels et du soutien indéfectible de sa famille et de ses amis.

"La voie de l'escrime est exigeante, mais elle m'a également offert des moments de grâce, de discipline et de dépassement de soi. Remporter ce trophée est un honneur immense, mais c'est aussi une responsabilité. En tant qu'ambassadeur de mon sport, je m'engage à continuer à promouvoir les valeurs de l'escrime : l'intégrité, le respect et la détermination", a-t-il soutenu.

A noter qu'une conférence-débat autour du thème "Investissements Marocains du Monde: Comprendre le nouvel écosystème marocain" a été organisée dans le cadre de cette édition, occasion de mettre l'accent sur le potentiel considérable des Marocains de la Diaspora en termes de compétences et de talents, à même de mieux les positionner comme des acteurs déterminés à contribuer positivement aux efforts de développement du Maroc, notamment en matière d'investissement.

L'événement Trophées Marocains du Monde, organisé par la Fondation TMM présidée par Amine Saad, oeuvre depuis 2017 à sélectionner à travers le monde des profils de Marocains aux parcours exceptionnels.