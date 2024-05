Algérie: Le Trésor public joue un rôle de 1er plan dans la gestion de l'argent public grâce aux orientations du président de la République

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid a affirmé, samedi à Alger, que le Trésor public avait adhéré au processus de réforme du secteur des finances, à même de jouer un rôle de premier plan dans la gestion, avec mérite et de manière efficace, des deniers publics, conformément aux orientations du président de la République en matière d'instauration de la bonne gouvernance.

Lors d'une Journée d'information, intitulée "Trésor public et modernisation du secteur économique et financier", M. Faid a indiqué que cette adhésion s'est concrétisée à travers " l'instauration des principes de bonne gouvernance, dont les fondements et les grands contours ont été mis en place par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers un ensemble de réformes législatifs et pratiques, dont la concrétisation effective a été relancée, ces dernières années".

Le Trésor public "a adhéré au processus de modernisation et s'est imprégné des pratiques modernes pour la gestion des deniers publics, conformément aux exigences d'un développement économique efficace", a-t-il ajouté.

Lors de la rencontre, rehaussée par la présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki et du Haut-Commissaire à la numérisation, Mme Meriem Benmouloud, le ministre a estimé que le Trésor public avait adopté la numérisation et l'innovation en matière d'informatique, comme voie à même de surpasser tant d'embûches, notamment procédurales et d'assurer les meilleures performances, notamment dans le secteur des finances, des banques, des assurances et des entreprises, à travers la mise en place de systèmes d'information au diapason des objectifs des politiques publiques et des exigences de l'économie nationale, parallèlement aux efforts d'amélioration du climat de l'investissement et des affaires, consacré par le nouveau Code d'investissement.

%

Le ministère des Finances oeuvre, à pas sûrs, à concrétiser les réformes adoptées, garantir la transparence, rationaliser l'utilisation des deniers publics, renforcer la bonne gouvernance financière et améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux institutions, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Directeur général du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat, Hadj Mohamed Seba, a indiqué que cette journée d'information visait à évaluer les principales étapes des réformes entreprises par le Trésor public pour moderniser ses fonctions et mettre en lumière son rôle en tant qu'organe financier de l'Etat, avec ses dimensions stratégiques et son rôle dans la relance de l'économie nationale.

Il a, à ce titre, salué la présence d'experts pour discuter de plusieurs sujets liés aux réformes adoptées par le Trésor et la vision prospective de ses perspectives futures, ainsi que les réformes de la comptabilité publique et du secteur financier.

Lors de la rencontre, à laquelle ont assisté le Gouverneur de la Banque d'Algérie, le président de la Cour des comptes et des cadres du ministère des Finances, le lancement officiel du nouveau site web de la Direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat a été annoncé.