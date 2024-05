Madagascar: Santé mentale - Les jeunes sujets à des problèmes psychologiques

Actuellement, les jeunes font face à de nombreuses difficultés, souligne le Docteur Olivier Rakotomalala, psychologue et enseignant-chercheur, lors de la journée dédiée à la psychologie à Ambatoroka, samedi dernier. Ces difficultés se manifestent à travers des problèmes au travail, des traumatismes à l'école, des conflits dans les relations de couple, des difficultés dans les relations parent-enfant, entre autres. Un lycéen témoigne de son expérience : « Je me sens constamment marginalisé à l'école. Je n'ai pas beaucoup d'amis car les autres me trouvent étrange », confie Miary Anderson avec tristesse. Ces problèmes entraînent par la suite des incapacités chez ces jeunes.

Pourtant, ces difficultés peuvent être surmontées grâce à des séances de psychothérapie. Cependant, les psychologues, en tant que professionnels de la santé mentale, demeurent largement méconnus de la plupart des individus. De plus, il est fréquent que les gens confondent le rôle du psychologue avec celui du psychiatre. « Notre mission est d'accompagner les individus dans la résolution de leurs problèmes, dans leur orientation professionnelle, ainsi que dans d'autres aspects », souligne le Docteur Olivier Rakotomalala.

Le médecin a profité de l'occasion pour donner quelques conseils sur la santé mentale. Être en forme physiquement garantit une bonne santé mentale. Tout comme le corps, la santé mentale devrait être bien entretenue. En cas de difficultés, la consultation d'un professionnel est recommandée afin d'éviter l'épuisement total qui videra toutes les réserves d'énergie, poursuit le psychologue.

Journée de la psychologie

La psychologie ne se limite pas à la thérapie des personnes souffrant de troubles mentaux. Elle peut être appliquée à de nombreuses causes, et chaque domaine a besoin de cette discipline, selon le psychologue. L'événement organisé à l'Université Catholique de Madagascar le 25 mai dernier a été l'occasion de sensibiliser les gens sur l'importance de la psychologie dans la vie quotidienne, tout en éclairant leur compréhension du métier des psychologues. Cette cinquième édition était principalement centrée sur le concept d'intelligence multiple, comme l'explique Tanteraka Ranaivoson, présidente de l'Association des étudiants en psychologie. Selon elle, l'intelligence ne se réduit pas à la capacité à résoudre des équations algébriques ; elle peut également être évaluée à travers d'autres aptitudes telles que la communication et la gestion des émotions.

Les psychologues à Madagascar sont en sous-effectif compte tenu de la taille de la population malgache. Environ quarante psychologues sont répertoriés dans le tableau de l'Ordre national des psychologues. Pour être inscrit à l'ordre, il est nécessaire d'avoir au minimum un master deux en psychologie, ainsi que d'avoir suivi des stages et des formations.