Madagascar: Élections - Fin de campagne électorale tendue

Les derniers jours de campagne ont été chauds. Des violences ont été constatées dans quelques arrondissements.

La période de la campagne électorale touche à sa fin ce soir à minuit, et les candidats députés ont désormais peu de temps pour faire basculer l'électorat en leur faveur. Le combat final est particulièrement intense dans certains districts, tandis que dans d'autres, notamment les six districts centraux de la capitale et les districts périphériques, les rues se transforment en lieux de carnavals et de spectacles électoraux.

À l'approche de la fin de la campagne électorale, les tensions s'exacerbent entre les partisans des candidats. Dans le district de Tana I, les rivalités atteignent un paroxysme entre le candidat de l'Irmar, Augustin Andriamananoro, et celui du Firaisankina, Hanitra Razafimanantsoa. Jeudi dernier, l'avocate accompagnée d'un de ses suppléants pénètre dans une maison à Ankasina et découvre une femme en train de remplir un canevas sur les aides distribuées par le bureau national du TGV à ses partisans. Hanitra Razafimanantsoa trouve la présence de carnets fokontany, de cartes d'identité nationale et de cartes d'électeurs suspecte. Elle décide alors de s'emparer du canevas de la dame, qui se trouve être enceinte.

Violence

Le lendemain, l'ancien ministre de la Communication et de la Culture se rend à son tour chez la dame qui affirme avoir été agressée par la députée, la veille. Augustin Andriamananoro condamne fermement le comportement de l'avocate. De son côté, la candidate du Firaisankina affirme avoir simplement exercé son devoir de parlementaire. Elle nie catégoriquement avoir agressé la femme, arguant qu'elle a immédiatement remarqué la grossesse de cette dernière. Hier, dix associations du district de Tana I ont publié un communiqué critiquant les actions de la députée Hanitra Razafimanantsoa. Dans ce communiqué, ces associations exigent que la candidate numéro 5 restitue le registre des membres orange dans les plus brefs délais.

Cette situation n'a pas empêché la tenue du «Faradoboka» des deux candidats. Augustin Andriamananoro a tenu hier un carnaval se terminant au stade Malacam, ponctué d'un spectacle animé par plusieurs artistes. Quant à Hanitra Razafimanantsoa, elle a sillonné plusieurs quartiers du centre-ville. Dans une publication sur sa page Facebook, l'avocate annonce avoir terminé les visites des quarante-quatre fokontany du district.

Dans le district Tana V, après les supposées altercations entre les partisans des deux candidats au cours de la semaine, les partisans de Naivo Raholdina s'expliquent. Une de ces partisanes déclare qu'il n'y a jamais eu de violence, ni de coups causant de blessures de la part de ceux qui suivent le député du cinquième arrondissement.