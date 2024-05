Afrique du Nord: Syndicats arabes du pétrole, de la chimie et des minerais - 'Intensification des efforts en direction des syndicats internationaux pour faire triompher la cause palestinienne'

ORAN — Le Secrétaire général des syndicats arabes du pétrole, de la chimie et des minérais Imad Hamdi a appelé, samedi à Oran, les syndicats du monde arabe à unifier et intensifier leurs efforts auprès des organisations internationales actives sur le terrain en soutien à la cause palestinienne, dont le peuple, en particulier dans la bande de Ghaza, est victime d'un génocide de la part de l'ennemi sioniste.

M. Hamdi a déclaré dans son intervention, lors du cinquième Congrès de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), que son syndicat " rejette la politique de déplacement forcé à laquelle les habitants de Ghaza sont soumis, dans un plan visant à liquider la cause palestinienne ".

Dans le même contexte, l'orateur a souligné la nécessité pour les syndicats internationaux de " faire pression sur l'ennemi pour qu'il facilite le passage de l'aide internationale vers la bande de Ghaza, dont les habitants sont soumis aux formes les plus horribles de privation et de famine ".

A propos du Congrès, le Secrétaire général des syndicats du pétrole, de la chimie et des minérais a souligné que la Fédération algérienne des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie est "un exemple à suivre en tant que membre actif de l'Union arabe", soulignant son rôle efficace dans "le renforcement de l'action commune pour faire face aux défis à tous les niveaux ".

%

D'autre part, M. Hamdi a salué les relations entre l'Algérie et son pays, l'Egypte, dans tous les domaines, qu'il a qualifiées d'"enracinées dans les profondeurs de l'histoire".

Il a, à cet égard, souligné l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, qui est " le résultat des directives des présidents des deux pays, M. Abdelfettah El-Sissi et Abdelmadjid Tebboune, et de leur volonté de développer les relations entre les deux pays dans tous les domaines ".

Pour rappel, le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Omar Takdjout, le Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, Hamou Touharia, deux représentants des ministères de l'énergie et des mines, de l'industrie et de la Production pharmaceutique, un représentant du Président-Directeur général du Groupe Sonatrach, des responsables des syndicats arabes et africains, ainsi que des autorités de la wilaya d'Oran étaient présents au Congrès.