Madagascar: Run / Round II - Les voitures électriques intègrent le championnat

Le club Ama, organisateur de la deuxième manche du championnat de Madagascar des runs, apportera plusieurs innovations, dimanche à Arivonimamo.

Des innovations à chaque événement. Un mois après la manche inaugurale, fin avril, le « Round II », deuxième manche du championnat de Madagascar des runs, se tiendra le dimanche 2 juin, à la Base 213 à Arivonimamo. Après l'essai pendant la première manche, le « Premier défi », « la catégorie électrique intégrera désormais le championnat. Les pilotes seront catégorisés suivant la puissance de leur voiture, inscrite sur la carte grise », souligne Rindra Ranaivo, président du club Antananarivo Moto Auto.

Les quatre roues motrices seront classées en Pro Run, celles de moins de 250 CV en Super Run et celles de moins de 200 CV en Run. « Un contrôle technique avisé ou inopiné pourrait être exigé avant la course. Et pour des raisons de sécurité, l'arceau est exigé en cas d'allègement des parties soudées de la voiture selon le règlement de compétition », avise le numéro Un de l'organisation.

Le club organisateur promet également le bon fonctionnement du chronométrage, qui interrompt et retarde le déroulement des courses, lors de précédentes manches. « L'équipe technique de la Fédération assurera le bon fonctionnement du système de chronométrage bien avant le coup d'envoi de la course », rassure l'organisation.

Système américain

Une quarantaine voire une cinquantaine de concurrents sont attendus à cette deuxième manche nationale. « La course se jouera sous la règlementation internationale, très prisée aux États-Unis, sur un circuit quarter mile soit sur une distance de 402 mètres », précise Rindra Ranaivo.

Une toute première pour les participants à l'open, « il y aura une prise de chrono de l'essai libre. La course se disputera avec le système vainqueur restant. Et le duel se fera par tirage au sort. L'objectif est que les concurrents à l'open puissent évaluer leur performance et comparer leur temps à ceux des pilotes au championnat », fait remarquer l'organisateur. Les inscriptions seront closes ce jeudi.

Le prix d'entrée a vu une hausse importante de 100 %. Celui pour un véhicule à quatre roues s'élève à 40 000 ariary contre 20 000 ariary durant la première manche, sans compter le nombre de personnes à l'intérieur et les deux roues à 20 000 ariary. « L'événement sera en revanche, diffusé en direct sur la page Facebook du club Ama. Six caméras et un drone seront déployés », promet le président du club organisateur.

La victoire de la première manche a été ravie par Herizo Boarilaza, dit Bobo, sur Mitsubishi Evo V. Il a également réalisé un nouveau record de 9"13 contre 9"76, son propre meilleur temps réalisé lors de la quatrième et dernière manche de la précédente saison.