Algérie: Hommage à des artistes parmi les pionniers de la chanson raï moderne

ALGER — L'association culturelle et artistique du "3ème Millénaire" a organisé samedi à Alger une cérémonie en hommage aux artistes de l'Ouest algérien, parmi les pionniers de la chanson Raï moderne, Messaoud Bellemou, Cheikh En'Naâm, Gana El Maghnaoui et le maestro Kouider Berkane, pour l'ensemble de leurs carrières artistiques qu'ils ont vouées à la chanson et au patrimoine culturel algérien.

Accueillie au Théâtre national "Mahiéddine-Bachtarzi" (TNA), dont la direction artistique a collaboré avec l'association culturelle et artistique du "3e Millénaire", pour l'organisation de ce 191e hommage, auquel s'est joint également l'Office national des Droits d'Auteurs et Droits Voisins (ONDA), cette cérémonie s'est déroulée en présence de grandes figures de la chanson, de la télévision et du théâtre algériens.

Accompagnés depuis leur sortie du salon d'honneur, au premier étage du TNA par les sons de la Gheïta traditionnelle de la troupe folklorique aissaoua, "Cheikh El Kamel" de Mostaganem dirigée par Benyoucef Ghecham au tambour, les quatre artistes mis à l'honneur, foulant le tapis rouge dans un moment empreint de solennité, ont eu droit à un accueil triomphal, avant de prendre place de part et d'autre de la prestigieuse scène de la salle Mustapha Kateb, sous les applaudissements et les youyous nourris du nombreux public présent.

Offrant le meilleur à leurs invités, ils ont, une fois de plus, réussi à réunir un plateau d'artistes de différents horizons qui ont vite embarqué l'assistance dans une belle randonnée de l'âme, à travers les chemins oniriques de la chanson algérienne dans sa richesse et sa diversité.

Durant près de deux heures et demie de temps, Nasreddine Blidi, Brahim Haderbache, Narimane, Abdelkader El Khaldi et Amine Titi, brillamment soutenus par l'Orchestre "El Bahdja", dirigé par le tambourinaire (t'rardji) Krimou Benaziz, ont enchanté le public avec un florilège de pièces, du terroir de la variété algérienne, dont celles dans le genre raï, un style de musique inscrit par l'UNESCO, en décembre 2022 sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l'humanité.

Parmi les pièces et les reprises interprétées avec les voix présentes et étoffées des artistes-prestataires de ce 191e hommage, "Katba", "Ma nahki, ma nach'ki", "Yal'Goumri", "Nebki aâl'erray elli makech", "Akdeb âlik", "At'zaâzaâ khatri", "Tlebti lefrak", "Rani nadem aâla lyam", "Yal meqnin ezzine", "Fi wahran sakna gh'zali", "Harram't ahibbak", "nestenna fik t'kolili OK", ainsi qu'une série de chansons dédiées à l'équipe nationale algérienne de football, qui ont enflammé la salle.

Un hommage dans un autre, les reprises entonnées, ont rappelé la grandeur des regrettés artistes, Seloua, Nadia, Rabah Driassa, Hasni Chekroun, Mohamed El Badji, El Hadj El Hachemi Guerrouabi, ainsi que quelques grandes figures du Melhoun, entre autres.

Dans une ambiance conviviale, les 50 années de carrière de Messaoud Bellemou, les 147 albums et les 47 ans de bons et loyaux services de Gana El Maghnaoui, les 109 albums (paroles et musique) de Cheikh En'Naam et le demi-siècle de don à la chanson et la culture algérienne du maestro Kouider Berkane, ont amplement mérité la reconnaissance officielle qui leur a été consacrée, à travers les distinctions honorifiques et les présents hautement authentiques qui leur ont été généreusement remis par l'association "3e Millénaire".