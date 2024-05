Afrique: Faid se rendra à Nairobi pour participer aux Assemblées annuelles de la BAD

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, se rendra à Nairobi (Kenya), en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour participer aux Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), qui se tiendront du 27 au 31 mai courant, indique samedi un communiqué du ministère.

L'événement de cette année marque le 60ème anniversaire du Groupe de la BAD et a pour thème "Transformer l'Afrique: le Groupe de la Banque Africaine de Développement et la réforme de l'architecture financière mondiale", explique la même source.

Aussi, en sa qualité de Gouverneur de la BAD pour l'Algérie, M. Faid dirigera, par ailleurs, une délégation de son département ministériel pour participer à une série de réunions et d'événements de haut niveau, a fait savoir le communiqué.

Au programme, figure notamment la Session du Conseil des Gouverneurs, qui sera dédiée à l'examen et l'approbation du bilan de la BAD, à l'adoption des états financiers et des rapports annuels, et aux discussions sur les priorités stratégiques de la Banque.

Le programme prévoit également le dialogue des Gouverneurs qui offre une plateforme de dialogue avec le Président et la haute direction de la Banque sur des questions d'importance stratégique pour le Continent et la Banque, souligne le ministère, expliquant que cette année, le dialogue portera essentiellement sur le rôle de la Banque dans la mobilisation du secteur privé dans le contexte de l'agenda de réformes des BMD, et sur la manière d'améliorer la facilitation du secteur privé en vue d'une croissance inclusive et durable en Afrique.

%

Il contient aussi les Evénements de partage des connaissances où les participants auront l'occasion d'échanger sur des thématiques importantes, telles que le rôle d'une architecture financière mondiale réformée dans la stimulation de la transformation structurelle en Afrique, et l'impact du Groupe de la BAD sur le développement socio-économique du continent au cours des six dernières décennies, selon le communiqué.

Au cours de ces Assemblées, le ministre aura l'occasion de s'entretenir avec ses homologues africains, des dirigeants d'institutions financières régionales et internationales ainsi que d'autres parties prenantes clés, ajoute la même source, affirmant que ces rencontres constitueront une occasion pour discuter des perspectives économiques mondiales, des opportunités d'investissement et de renforcement de la coopération avec l'Algérie dans divers secteurs de développement.