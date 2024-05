Algérie: Congrès de l'UIPA - Les efforts de le pays pour l'admission de plein droit de la Palestine à l'ONU salués

ALGER — Les participants aux travaux du 36e Congrès de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) ont salué, dimanche à Alger, les efforts de l'Algérie pour l'admission de plein droit de l'Etat de Palestine à l'ONU, assurant que cet objectif finira par se concrétiser grâce aux efforts inlassables de l'Algérie.

Dans une déclaration à l'APS, en marge des travaux du Congrès, qui se tiennent au Centre international de conférence (CIC) Abdelatif-Rahal, l'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita, a salué le projet de résolution présenté par l'Algérie au nom du Groupe arabe au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'admission de l'Etat de Palestine en tant que membre de plein droit de l'ONU, contre lequel les Etats-Unis ont opposé leur veto, se disant convaincu que ces obstacles "finiront par se briser face à la ténacité et à la détermination de l'Algérie à faire reconnaître la Palestine comme membre de plein droit de l'ONU".

Il a également salué les "positions honorables" de tous les pays qui soutiennent la Palestine, dont l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, qui ont récemment annoncé leur reconnaissance de l'Etat de Palestine, soulignant que cette position "va encourager de nombreux pays du monde à faire de même".

Pour sa part, l'observateur de l'UIPA, Ben Mohamed Tidjani Al-Katari Maher, a indiqué que la pression populaire mondiale et celle des médias arabes "vont infléchir la position des pays à l'égard de la cause palestinienne et les obliger à répondre aux revendications de leurs peuples".

"Il est important de renforcer la coopération et la coordination arabes à cet égard en intensifiant les rencontres et les débats et en créant des groupes de pression pour faire connaître la cause palestinienne en Occident à l'aide des technologies modernes et de tous les moyens disponibles", a-t-il insisté.

Dans le même ordre d'idées, le nouveau Secrétaire général de l'UIPA, Ahmed Baaboud, a mis en exergue les efforts des Parlements arabes, à travers l'Union, pour "intensifier et renforcer la coopération arabe en faveur de la cause palestinienne", souhaitant que "l'agression contre nos frères en Palestine cesse".

S'agissant de la tenue de ce 36e Congrès de l'UIPA à Alger, M. Baaboud a affirmé que l'Algérie "a toujours fait siennes les causes de la Nation arabe, notamment la cause palestinienne", saluant "la bonne organisation et l'importante couverture médiatique", qui témoignent, a-t-il dit, de "l'intérêt majeur que porte l'Algérie aux causes de la Nation".

De son côté, le président du Conseil consultatif omanais, Khalid Bin Hilal Bin Nasser Al Maawali, a souligné "l'impératif pour les Parlements et les peuples arabes d'intensifier le soutien au peuple palestinien", saluant les "efforts de l'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, en faveur de la cause palestinienne".

Il s'est en outre félicité des "relations de coopération et de fraternité entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman" et du "niveau de coordination entre les deux pays sur l'ensemble des questions".

L'ordre du jour de ce Congrès de deux jours est dominé par la situation actuelle dans le monde arabe et la cause palestinienne sur fond de guerre génocidaire contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza.

A l'ordre du jour figurent également la restructuration des commissions permanentes et la tenue de séances de travail et de réunions de la Commission Palestine, de la Commission des affaires sociales, de la femme et de l'enfant et de la Commission des affaires politiques et des relations parlementaires.