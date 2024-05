Algérie: Appel à une réflexion pour la mise en oeuvre de procédures juridiques encadrant les activités des jeunes

ORAN — Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hamad a appelé, dimanche à Oran, à "réfléchir à l'élaboration de procédures juridiques devant encadrer les activités des jeunes, à l'instar de celles en vigueur dans le secteur du sport, par l'utilisation du potentiel et du capital expériences que recèle le secteur de la Jeunesse non encore exploités de manière appropriée".

M. Hamad a, lors de sa supervision de la cérémonie inaugurale des Assises nationales des cadres de la jeunesse, qui se tiennent à Oran sous le slogan "le secteur de la Jeunesse et des Sports: réalisations et défis", mis l'accent sur "la nécessité de poser les jalons d'une nouvelle stratégie ouverte aux questions de l'heure des jeunes et de prendre en charge leurs préoccupations par l'orientation et l'accompagnement".

Il a, dans ce contexte, précisé que les propositions et les recommandations devant sanctionner les travaux des 7 ateliers de ces Assises "nous permettront d'avoir une vision future du secteur de la Jeunesse dans divers domaines d'intervention, notamment pour ce qui concerne l'action des cellules d'écoute et d'accompagnement, ainsi que l'actualisation des méthodes de l'animation sociale, éducative et de loisirs, et à l'élaboration d'une cartographie rigoureuse de la nomenclature des activités pédagogiques des jeunes".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a encore appelé "à axer la réflexion sur des propositions pour des bases modernes du système de formation des établissements de formation, devant être en phase avec les nouvelles théories de la formation qui sont basées, a-t-il dit, sur le numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TiC)".

Il a, d'autre part, exhorté l'assistance à accorder un intérêt particulier "au fonctionnement et aux méthodes de gestion des maisons de jeunes et aux infrastructures de jeunes.

Le ministre a, à ce titre insisté sur l'importance de la numérisation des services qui y sont offerts et à conférer de la transparence dans la gestion, de même qu'à offrir l'opportunité à tous les jeunes de prendre connaissance de tout ce que "nous leur proposons, à l'instar du tourisme, des programmes encourageant la mobilité inter-régions à moindres coûts des jeunes".

M. Hamad a estimé que ces assises nationales constituent "une opportunité contribuant et participant à l'élaboration d'une nouvelle stratégie sectorielle, notamment dans les domaines de la gestion moderne des établissements de jeunes".

Il a ajouté qu'elles constituent également "une occasion pour la révision du système de formation, ainsi que pour la promotion du tourisme juvénile et pédagogique et l'accompagnement sanitaire et psychologique des jeunes" Les assises devraient aussi permettre de réviser la nomenclature des activités des jeunes dans une optique susceptible de satisfaire leurs désirs et leurs penchants scientifiques, culturels et artistiques innovants et à préconiser des propositions à caractère opérationnel pour la révision des textes juridiques encadrant le secteur de la Jeunesse".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant création du Conseil supérieur de la jeunesse et l'Observatoire national de la société civile, les qualifiant de "réalisations historiques, qui nous exigent à nous engager à accompagner ces deux instances et les membres qui les composent et à collaborer avec elles pour la prospérité de notre jeunesse".

Cette rencontre de deux jours, organisée à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des sports, en coordination avec la wilaya d'Oran, est marquée par la présence de près de 650 cadres du secteur des 58 wilayas, sachant que les travaux seront clôturés, demain lundi, par la lecture des résolutions.

Les participants auront à débattre et à enrichir 7 thèmes dans autant d'ateliers, indique-t-on.

Les 7 ateliers sont axés sur les thèmes suivants: "consolidation des cellules d'écoute et d'accompagnement", "Nouvelle conception des programmes et des méthodes de l'animation sociale, pédagogique, éducatif et de loisirs" et "l'information et la communication en milieu juvénile".

Parmi les thèmes des ateliers figure aussi " l'actualisation de la nomenclature des activités pédagogiques destinées aux jeunes", "l'actualisation de l'action et les méthodes de gestion des Maisons et des infrastructures de jeunes", "le cadre juridique et la gestion financière des établissements de jeunes", ainsi que "le système de formation des cadres et amélioration du niveau".

Il convient de signaler que le ministre s'est rendu au chevet du champion olympique, le boxeur Moussa Mustapha, actuellement en soins intensifs au Centre hospitalo-universitaire d'Oran "CHUO Dr Benzerdjeb", où il a été transféré, il y a quelques jours, après avoir été victime d'un grave accident de la route.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette visite, le ministre a déclaré que l'état de santé du médaillé de bronze des Jeux olympiques de Los Angeles "est en amélioration", rappelant le riche parcours du boxeur, qui a honoré les couleurs nationales et qui a offert à l'Algérie sa première médaille lors des Jeux olympiques que la ville américaine avait abrité en 1984.

M. Hamad prendra part également, aujourd'hui, aux funérailles du père de l'ancien footballeur international Lakhdar Belloumi, note-on.