Afrique du Nord: 20e anniversaire de la Charte arabe des droits de l'Homme - L'Algérie, symbole de soutien inébranlable aux causes justes

ALGER — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), a affirmé, dimanche, que l'Algérie demeurait un symbole de soutien inaliénable aux causes justes, à travers le soutien continu qu'elle leur apporte, la cause palestinienne en tête, mais aussi en rappelant à la communauté internationale ses engagements envers le droit des peuples à l'autodétermination.

A l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de la Charte arabe des droits de l'Homme du 23 mai 2004, ratifiée par la majorité des pays arabes, le CNDH a souligné, dans un communiqué, que l'Algérie "demeure un symbole de soutien inébranlable aux causes justes, grâce à sa diplomatie considérablement active dans les différentes tribunes de la scène internationale".

A cette occasion, le CNDH a évoqué le soutien continu et inébranlable aux causes justes par l'Algérie qui rappelle, de manière permanente à la communauté internationale, ses engagements vis-à-vis du droit des peuples à l'autodétermination.

Dans ce contexte, le CNDH a cité "les positions de lutte que l'Algérie n'a eu de cesse de défendre depuis le début des années soixante, voire avant le recouvrement de sa souveraineté nationale et la déclaration de son entière indépendance", à travers "son soutien indéfectible aux mouvements anticolonialistes, ainsi que les rôles pionniers et honorables qu'elle a joués en faisant montre de solidarité avec les mouvements de libération dans le monde, devenu ainsi la Mecque des révolutionnaires africains et des résistants palestiniens qui lui emboitent le pas pour la libération de leur pays".

A l'occasion de la tenue de la 36e Conférence de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) qu'accueille actuellement l'Algérie, le CNDH a relevé que les principes contenus dans la Charte arabe des droits de l'Homme, " peuvent être l'un des fondements d'unification de l'action parlementaire arabe, d'autant plus que les Parlements sont issus de la volonté populaire, c'est pourquoi la responsabilité leur incombe pour exprimer la souveraineté des peuples pleinement adhérés à la lutte que mène la résistance palestinienne contre l'occupant sioniste".

Partant, poursuit la même source, " il est primordial de prendre des initiatives et des mesures pratiques au profit de la cause palestinienne, dont il est temps d'unifier les rangs et de cueillir les fruits des luttes de son peuple".

Le CNDH a également relevé dans ce sens, que "les décisions fortes et cruciales en faveur de la reconnaissance du droit du peuple palestinien à l'autodétermination augurent de résultats proches quant à l'infléchissements des positions de la minorité opposante et de façon irréversible en faveur de la reconnaissance du droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant, reconnu officiellement comme Etat membre de plein droit à l'ONU.