Algérie: Noyade aux 'Sablettes' - Chorfi supervise l'accompagnement psychologique des familles des victimes

MEDEA — La Déléguée nationale à la Protection de l'enfance, Meriem Chorfi, a supervisé, samedi dans la wilaya de Médéa, l'opération d'accompagnement psychologique des familles des victimes de la noyade de la Promenade des "Sablettes" ainsi que les enfants ayant pris part à l'excursion, organisée le 11 mai courant et qui a tourné au drame en coutant la vie à cinq enfants.

Intervenant à Ain-Boucif, commune du sud de la wilaya de Médéa, d'où étaient originaires les victimes de la noyade, Mme Chorfi a indiqué que l'accompagnement psychologique est destiné, à la fois, aux parents des enfants noyés, aux enfants rescapés et ceux ayant assisté au drame, et "témoigne de l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la prise en charge des citoyens en détresse".

Elle a ajouté que la prise en charge psychologique qui "intervient à l'approche des examens de fin d'année scolaire, répond à un besoin que ressentent les élèves qui ont perdu leurs camardes afin de surmonter cette épreuve et aborder dans de meilleures conditions psychologiques ces épreuves".

Un groupe de médecins psychologues affiliés à la Fondation pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (Forem) et à l'Instance nationale de protection et de promotion de l'enfance, ont encadré des séances de soutien psychologiques aux élèves de l'école "Mohamedi Mohamed" de Ain-Boucif où suivaient leurs cursus scolaire les cinq victimes de la noyade des "Sablettes".

Un autre groupe de psychologues s'est déplacé, en outre, aux domiciles de parents des victimes afin d'apporter une assistance psychologique aux parents et les aider à reprendre une vie normale après la douloureuse épreuve qu'ils ont vécu.

La Déléguée nationale à la Protection de l'enfance a présenté aux parents des victimes ses condoléances et celles du gouvernement, avant de se rendre au centre spécialisé de rééducation pour jeunes mineurs de "Ras-Kelouche", sur les hauteurs de Médéa, pour s'enquérir des conditions de prise en charge de cette catégorie.

Mme Chorfi s'est ensuite rendue à une crèche du centre-ville de Médéa, rattachée à la Caisse nationale d'assurance sociale (CNAS) où elle s'est félicitée des bonnes conditions d'accueil des enfants en bas âge. Pour rappel, cinq enfants qui faisaient partie d'un groupe en excursion à la Promenade des "Sablettes" à Alger, sont morts par noyade le 11 mai, alors que trois autres, victimes également de noyade, ont pu être secourus et admis pour des soins au CHU "Mustapha Pacha".

Suite à cet accident, une procédure judiciaire a été engagée par le Procureur de la république près le tribunal de Hussein-Dey (Alger) à l'encontre des organisateurs de l'excursion.

Treize 13 personnes ont été mises en cause dans cette affaire. Six (6) ont été placées sous mandat de dépôt et sept (7) sous contrôle judiciaire.