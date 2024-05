Madagascar: Employabilité - Les compétences des demandeurs d'emploi laissent à désirer

Chaque année, un demi-million de jeunes demandeurs d'emploi sont enregistrés. La plupart d'entre eux arrivent sur le marché du travail avec des compétences limitées.

Les jeunes rencontrent des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel, leurs compétences étant souvent jugées insuffisantes. « Outre le problème d'inadéquation entre formation et emploi, le véritable défi réside dans le manque d'expérience des jeunes demandeurs d'emploi et le déficit en formations répondant aux besoins du secteur privé. Bien que des offres d'emploi soient disponibles, elles ne correspondent pas aux compétences des jeunes malgaches. Par conséquent, les employeurs se voient contraints de recruter des salariés étrangers », a souligné Hanitra Razakaboana, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, lors de l'atelier de concertation pour la synergie des actions visant à promouvoir l'emploi à Madagascar, organisé à l'hôtel Carlton Anosy.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique s'engage à améliorer les compétences des jeunes. « Nous devons trouver des moyens d'améliorer les performances des personnes à la recherche d'emploi, par le biais de programmes tels que les alternances en entreprise, les formations et les stages préalables », a-t-elle ajouté. Depuis quatre mois, le département Emploi de ce ministère intervient également dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux métiers et aux formations disponibles.

%

Approche plus ciblée

« Les orientations professionnelles débutent dès le collège et le lycée. En quatre mois, cent mille élèves ont bénéficié de ce programme, qui sera pérennisé. Nous veillerons à ce qu'il devienne une initiative continue afin que les jeunes découvrent les métiers disponibles dans leur région et à travers Madagascar », a précisé Hanitra Razakaboana.

Le ministère reconnaît qu'il ne pourra relever seul le défi de l'emploi à Madagascar. Une approche multisectorielle est nécessaire. De nombreuses initiatives sont développées dans ce sens par d'autres ministères, tels que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, ainsi que par des organisations non gouvernementales nationales et internationales, voire le secteur privé. Cependant, cette multiplicité des acteurs entraîne des redondances dans les méthodologies et limite l'efficacité des interventions.

Pour soutenir une approche plus ciblée et répondre aux défis de l'emploi du pays, une meilleure coordination et des ressources accrues pour les institutions chargées de piloter les politiques de l'emploi sont essentielles.