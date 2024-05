Madagascar: Spectacle - Njakatiana et Lola enchantent les mamans

Njakatiana et Lola se sont produits sur scène, hier à Antsahamanitra, à l'occasion de la fête des mères. Le public est venu nombreux, avec une forte présence de mamans.

Faire sensation. Hier, le spectacle «Fitiavan'ny Neny», organisé par Princesse Prod, a enflammé la scène d'Antsahamanitra, affichant complet dès le début de l'événement. Njakatiana et Lola, les têtes d'affiche de cet après-midi dédié aux mamans, ont su toucher le coeur du public avec des performances émouvantes et mémorables. Dès 14h30, le lieu était rempli de spectateurs enthousiastes, en majorité des mères venues célébrer cette journée spéciale. Même ceux arrivés légèrement en retard n'ont pas manqué de s'intégrer rapidement à l'ambiance festive.

« Je suis tellement fan de Njakatiana. Heureusement, son spectacle coïncide avec la fête des mères, donc pourquoi ne pas en profiter pour se défouler et voir mon artiste préféré à Antsahamanitra. Njakatiana reste toujours aussi captivant. Sa musique est intemporelle. Je suis venue avec mes deux enfants et mon mari. Nous sommes tous fans de Njakatiana», a déclaré une spectatrice.

Lola et Njakatiana ont ouvert la scène avec un duo touchant, interprétant des titres dédiés aux mamans, dont le poignant «Tsy misy ohatran'ny Neny». La scène, décorée avec soin, a accueilli ensuite Lola en solo, interprétant «Ray o» et «Malagasy iray», accompagné de ses danseurs en mode «Gasigasy». Puis, Njakatiana a pris le relais avec «Gasikara» et «Tsy voatery», accompagné de ses danseurs. Un léger problème de sonorisation survenu lors du deuxième titre a été rapidement réglé.

Moment inoubliable

Le public, immergé dans l'ambiance, s'est laissé emporter par la magie du spectacle, même dans les places VIP où certains se sont levés pour danser. Le duo Lola-Njakatiana a ensuite repris avec «Lazao izy», suivi par l'apparition d'Henintsoa aux côtés de Njakatiana pour interpréter «Tsiaro anao». La scène a été encore plus animée lorsque Lola et Njakatiana ont fait vibrer le public avec le traditionnel «Batrelaky» du Sud-est intitulé «Manahiragna». « Je vous emmène chez nous à Manakara avec ce titre », a déclaré Lola. Dont les danseurs ont porté des costumes traditionnels Antemoro.

Mathieu La Voix d'Or, invité du spectacle, a rejoint Lola pour interpréter en solo «Mpamindra fo anie izy», permettant à Lola de simplement profiter de sa prestation. Après, il a partagé la scène avec Njakatiana pour le titre «Mbola kely loatra». Le spectacle s'est poursuivi avec des titres en duo, chacun rendant hommage aux mamans, comme l'a souligné Hasinarivo Razafinirina de Princesse Prod : « Ce spectacle est dédié aux mamans, donc ce sont les artistes masculins qui doivent les honorer. C'est pourquoi nous avons choisi Njakatiana et Lola ».

Mission accomplie pour Princesse Prod, qui a su créer un moment inoubliable pour toutes les mères présentes et tous les spectateurs. Le spectacle «Fitiavan'ny Neny» a non seulement célébré la fête des mères de manière grandiose, mais a également renforcé l'importance de l'amour maternel à travers les performances de Njakatiana et Lola.