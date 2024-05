Maroc: Remise des prix des tournois de la 1ere édition de Morocco Gaming Expo 2024

Rabat — La cérémonie de remise des prix des tournois de la première édition de Morocco Gaming Expo 2024 s'est tenue dimanche à Rabat, en marge de la clôture du salon, célébrant les équipes gagnantes des compétitions de jeux vidéo.

La cérémonie, tenue en présence du secrétaire général du département de la Communication relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini, du développeur japonais Takaya Imamura, invité d'honneur du salon, et de nombreux acteurs de l'industrie du gaming, s'est déroulée dans une ambiance enthousiaste, reflétant la passion d'une grande partie de la jeunesse marocaine pour les jeux vidéo tels que PUBG Mobile, League of Legends, et EA FC 24.

Dans le tournoi PUBG Mobile, l'équipe Cryptics a remporté la première place, suivie de l'équipe 1 Bullet, qui a terminé deuxième, et de l'équipe "Ocean on fire" en troisième place.

Pour le tournoi League of Legends, l'équipe VOID WALKERS a décroché la première place, tandis que les Watched Noobs ont terminé en deuxième position.

Quant au tournoi EA FC 24, Nizar "TRG XÉNON" a triomphé en première position, suivi d'Adam "MDJS Hatake", tandis que le joueur "Fakhr Alarab" a terminé troisième.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de Morocco Gaming Expo, Nisrine Souissi, a souligné que les tournois ont été organisés en marge du salon pour "démontrer aux visiteurs et aux investisseurs étrangers la présence d'une véritable communauté de gamers au Maroc".

"Cette plateforme a rencontré un grand succès, grâce à l'architecture de l'Arena, la qualité des joueurs et l'organisation de l'événement", s'est félicitée Mme Souissi, ajoutant qu'en conséquent, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication "prévoit d'agrandir l'Atlas Arena pour la prochaine édition", afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de profiter de ce spectacle.

Elle a, par ailleurs, expliqué que le Morocco Gaming Expo, qui comprend quatre plateformes, a accueilli 70 exposants marocains dans la plateforme d'exposition, et une cinquantenaire d'intervenants internationaux et experts en industrie du gaming dans celle des conférences.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le salon a constitué une plateforme pour les entreprises et startups marocaines, leur offrant l'opportunité de rencontrer des acteurs internationaux de l'industrie du jeu et d'établir des partenariats à l'échelle nationale et internationale. C'était également une occasion pour les jeunes entrepreneurs passionnés de renforcer les liens avec les différents acteurs de la chaîne de valeur de cette industrie, tout en promouvant les initiatives de création d'entreprises dans ce secteur.

L'exposition, qui s'est tenue du 24 au 26 mai, a proposé des séminaires, des tables-rondes et des sessions de formation animées par des experts de haut niveau. Les thèmes abordés comprenaient "Rabat Gaming City", "L'industrie du jeu vidéo - Tendances et perspectives", "Les jeux vidéo dans l'industrie du divertissement : un nouveau paradigme" ou encore "Construire un écosystème du jeu vidéo : Clés du succès".