Madagascar: Accident sur la RN13 - Cinq passagers d'un camion périssent

Ayant reculé au milieu d'une forte pente, un camion est tombé dans l'eau, sur la Route Nationale 13, dans le district de Bekily. Cinq morts ont été déplorés.

Seuls le chauffeur et son aide ont survécu. Leurs cinq passagers sont tous morts sur le coup. C'est le triste bilan du terrible accident d'un poids lourd survenu à 6 km, au sud de Beraketa, dans le district de Bekily, samedi, vers 10 heures du matin.

Les victimes décédées sont une femme avec son bébé d'un an et demi, un grand-père de 74 ans avec son fils et son petit-fils, âgé de 7 ans. Les trois derniers viennent tous de Beraketa. Les deux autres habitent à Anivorano-Mitsinjo. Leurs familles sont venues récupérer leurs corps sans vie après que les gendarmes ont terminé le constat.

Le drame s'est produit alors que le camion se dirigeait d'Ambovombe vers Beraketa. Il transportait plusieurs sacs de ciment et des cageots remplis de bouteilles de bière et de boissons non alcoolisées.

Coincés

« Le poids des marchandises était normal. Il n'a pas atteint la limite de chargement. Les cinq personnes se trouvaient à l'arrière avec la cargaison. Elles ont pu être facilement désincarcérées. Mais c'est surtout le choc qu'elles ont eu à bord, qui leur a coûté la vie », raconte un gendarme, joint au téléphone par une collègue.

%

Après avoir roulé sur un radier, le chauffeur a passé la première. Malheureusement, le camion s'est arrêté au milieu d'une forte pente et a reculé jusqu'au radier. Là, son conducteur a perdu le contrôle et a fait une sortie de route. Le camion s'est affalé dans l'eau peu profonde. Les voyageurs ont été coincés par les marchandises. Celles-ci ont été dégagées pour pouvoir les extraire. Hélas, il était bien trop tard pour eux.

« Nous avons vérifié la carte grise du véhicule dans laquelle il est indiqué qu'il peut transporter huit personnes », explique la gendarmerie. Cette partie de la RN 13, à Beraketa, a été le théâtre de fréquents accidents. On se souvient de l'hécatombe du 1er novembre 2015, quand quinze passagers d'un camion avaient péri et trente autres grièvement blessés dans cette localité.

Les gros camions y sont utilisés pour transporter des personnes, tout comme dans d'autres régions du pays où les routes ne sont praticables que par ce genre de véhicule.