Madagascar: Football/Pure football League - Elgeco Plus détrône Fosa Juniors FC

Le carré final est formé. Les heureux qualifiés en demi-finales de la Pure Play Football League sont connus après les quarts de finale retour qui se sont tenus ce week-end. Le club vainqueur de la Coupe de Madagascar a éliminé le champion national en titre, Fosa Juniors FC.

Après le quart aller au cours duquel les Félins ont perdu 0 à 2 à domicile, les deux formations se sont séparées sur un score de un partout, dimanche au By Pass. Les deux équipes ont été dos à dos. En quête d'égalisation, les Majungais ont imposé leur rouleau compresseur, mais ils ont raté de nombreuses occasions.

Ils se sont précipités dans la finition. Jean Yves a ouvert la marque à la 25e minute, sur une passe venant de l'autre attaquant, Feno, sur le côté droit. Dax a lancé la balle à plusieurs reprises dans l'axe, mais Andry Kely, Ricardo ou Vévé ont manqué le cadre du portier Nina. Le club du Boeny n'a pu égaliser qu'à cinq minutes de la fin, but signé Ricardo (84e). « Les joueurs ont eu pour mission de marquer en premier pour creuser l'écart et se mettre à l'abri. Nous n'avons ensuite fait que gérer l'avantage », confie le coach de l'Elgeco Plus, Andry Hildecoeur Henintsoanarivo.

Confirmation

Zanakala FC a enfoncé le clou hier, à Ambatondrazaka. Les Fianarois ont défait 3 à 1 l'AS Fanalamanga à domicile. Le club de la Haute-Matsiatra avait déjà battu les Verts sur le même score, à l'aller à Fianarantsoa, il y a une semaine. Zanakala FC menait déjà 2 à 0 à la pause, buts marqués par Dera (16e) et Harison (37e). L'unique but de l'ASF a été marqué par Mahery (71e). Sahiroi a ajouté un but de plus à la fin de la rencontre (89e).

Victoire au retour comme à l'aller pour Disciples FC. L'équipe de Vakinankaratra a disposé de Tsaramandroso Formation FC, 2 à 1, samedi au By Pass. Le club majungais a encore ouvert le score grâce au but d'Armando au retour des vestiaires (54e). Disciples FC a égalisé et creusé l'écart dans les trente dernières minutes, réalisations du Barea Tendry (60e) et Honorat (71e).

Double victoire également pour 3FB de Toliara qui a défait l'ASA de Diana, 3 à 2, hier à Ambohidratrimo, comme à l'aller à Ambositra, mercredi. Les artisans des buts de la victoire de l'équipe du Sud-ouest sont Fréderic (4e), suivi d'un doublé de Boslin (47e-86e). Les demi-finales aller auront lieu, le 9 juin, et celles retour, le 16 juin. Elgeco Plus recevra à l'aller au By Pass 3FB et Zanakala FC accueillera Disciples FC à Fianarantsoa.