Madagascar: Projet Odof - Deux usines de jus de fruits à Toamasina II et Antalaha

Une unité industrielle de production de jus de fruits a été remise à Toamasina, samedi. Elle permettra d'ajouter de la valeur aux fruits dont regorgent les deux districts de Toamasina et la région Atsinanana.

La machine a une capacité de production de 1 000 litres de jus par heure. Il s'agit d'une unité de transformation de fruits en jus, destinée au district de Toamasina II. Elle a été remise samedi par Andry Rajoelina, président de la République.

"Toamasina II et plus largement la région Atsinanana produisent beaucoup de fruits. La transformation en jus augmentera leur valeur ajoutée. Elle permettra aussi d'éviter que les excédents de production de fruits non exportés ou non écoulés sur le marché local deviennent juste des détritus", explique Jean Berchmans Belalahy, directeur régional de l'Industrialisation et du Commerce pour la région Atsinanana.

Le letchi, l'ananas et des agrumes sont parmi les fruits qui seront transformés dans cette unité industrielle. Elle permet aussi de valoriser des sous-produits. Les pulpes et les graines pourront être transformées en produits de nettoyage, en produits cosmétiques ou en produits pharmaceutiques. Les écorces seront quant à elles transformées en huile essentielle d'agrumes et en confiseries.

L'unité industrielle remise à Toamasina, samedi, fait partie du programme "One District, One Factory" (ODOF), mis en oeuvre par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Un des objectifs est de transformer localement les produits locaux afin d'augmenter leur valeur ajoutée. Il s'agit aussi de contribuer à l'objectif d'industrialiser Madagascar et de produire localement tout ce dont le pays a besoin. Industrialisation rime aussi avec création d'emplois.

Haute qualité

"Nous allons produire localement tout ce dont le pays a besoin", affirme le président de la République, qui a procédé à la remise de deux unités industrielles à Toamasina, samedi. Avant Toamasina, le président Rajoelina a également remis une unité de transformation de fruits dans le district d'Antalaha.

"La terre d'Antalaha est riche de produits qui doivent profiter à ses habitants. Chaque producteur, chaque travailleur mérite de vivre de son travail. C'est le rôle de cette usine du programme ODOF. L'agriculteur travaille, l'usine transforme selon les normes requises du marché. La chaîne de valeurs se met en place et chacun jouit des fruits de son labeur", argumente ainsi le président de la République sur son compte Instagram.

Outre l'usine de production de jus de fruits, une unité de production de savon a également été remise, samedi. Elle est destinée au district de Toamasina I. Sa capacité de production est de 100 à 200 kilos de savon par heure. Selon sa fiche technique, elle produira du "savon de haute qualité", avec une teneur en matière grasse de 35% à 70%.

À entendre les explications du directeur régional de l'Industrialisation et du Commerce, le marché local est le premier objectif du savon qui sera produit par cette unité industrielle. "La population en sera le premier bénéficiaire. Le savon est un produit de première nécessité (PPN). Lorsque l'offre est abondante, la loi du marché implique une baisse des prix. C'est le premier résultat que nous attendons de cette usine", explique le responsable ministériel.

Comme l'indique le directeur régional Belalahy, la région Atsinanana, notamment le district de Toamasina I, "regorge de palmiers à huile". Il s'agit d'une des matières premières pour la production de savon. Les coopératives de producteurs sont également les bénéficiaires du programme ODOF. Ils sont les fournisseurs en matière première.