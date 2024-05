Ile Maurice: Un prisonnier acquitté

Incarcéré en mars 2020, il était accusé d'avoir causé des dégâts à la prison centrale de Beau-Bassin lors d'une mutinerie. Mais l'accusé Jean Alvino Aken Agathe a été acquitté devant la cour de Rose-Hill. En cour, la policière Boodhoo, qui avait examiné le lieu de l'incident, a fait un récit des dégâts causés le 19 mars 2020.

Elle a constaté que la clôture, le portail d'entrée et la porte d'accès au magasin avaient été endommagés. Le magasin était en désordre avec de la nourriture sur le sol et impropre à la consommation. Le réfrigérateur et les placards étaient cassés. Dans la cuisine, des plats cuisinés destinés aux prisonniers et des ustensiles jonchaient le sol. Les bureaux du surintendant et du surintendant adjoint des prisons ont été endommagés ainsi qu'une zone de réception à côté des bureaux. Les meubles avaient été ravagés par le feu. Un peu plus loin, dans l'aile des étrangers, tout le matériel informatique avait été saccagé.

Le policier Sumun a indiqué à la cour que le 3 avril 2020, il avait procédé à un exercice d'identification entre l'accusé et un certain Muhammad Fayyaaz Pankan, dans lequel ce dernier avait identifié l'accusé comme celui qui lui avait lancé une pierre à l'intérieur de l'enceinte de la prison le 19 mars 2020. Sauf que l'accusé avait nié tout acte répréhensible.

À la barre, Muhammad Fayyaaz Pankan a expliqué qu'il était en service à ce jour-là et chargé du nettoyage et l'accusé travaillait dans son équipe. Après l'heure du déjeuner, il s'est rendu dans un «store» dans un bâtiment séparé. Sur le chemin du retour, il dit avoir vu plusieurs agents pénitentiaires encercler l'entrepôt de la prison et qui l'ont informé de troubles. «Les agents avaient reçu pour instructions de sécuriser les locaux de la prison et d'aider certains agents séquestrés par certains détenus», dit le témoin qui ne se souvenait pas si l'accusé était impliqué dans l'incident.

À la lumière des témoignages, le magistrat Arun Rohamally a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves présentées sur les circonstances de l'infraction présumée pour qu'il parvienne à une conclusion sûre de la culpabilité de l'accusé. «L'accusé a-t-il été impliqué dans la mutinerie qui a eu lieu ? On ne peut pas le dire. Pour ces raisons, l'accusé est acquitté», a-t-il conclu.