Madagascar: Festival - Dago Madness Beatz offre une scène diversifiée

Le Kianjan'ny Kanto Mahamasina a vibré ce week-end au rythme du Festival Dago Madness Beatz, accueillant plus de trente artistes indépendants affiliés à la plateforme OZ Recordz. Durant deux jours successifs, cette célébration musicale a offert une scène diversifiée et dynamique, mettant en avant des talents variés sans affiliation à une maison de production.

Samedi, les projecteurs étaient braqués sur les artistes urbains, avec des performances envoûtantes de talents émergents tels que le guitariste Ranto Niaina, la slameuse Na Hassi, Onja Luc, Zara Rajaona, Tasha, et bien d'autres encore. Attirant près de trois cents personnes, cette journée a été marquée par une ambiance vibrante et une communion artistique palpable. Le dimanche, c'était au tour des amateurs de Metal et de Rock de prendre le devant de la scène. Des noms tels qu'Iniah, interprétant des titres comme "Maika be" et "Fanahy", Erica Durock, Egraygore, et d'autres encore, ont électrisé l'audience avec leurs performances passionnées.

Les fans, vêtus de noir et arborant fièrement leur amour pour le rock, ont donné vie à une atmosphère résolument énergique. Malgré une affluence légèrement moindre, avec environ deux cents personnes présentes hier, la détermination d'OZ Recordz à soutenir les artistes indépendants jusqu'au bout est restée indéniable. Pour cette jeune plateforme, créée en 2022, ce festival marque un premier pas audacieux dans l'organisation d'événements dédiés à ses talents, et annonce un avenir prometteur dans le paysage musical malgache.