Madagascar: FIM - Une ode à l'innovation des entreprises

Le rideau est tombé sur la 18e édition de la Foire Internationale de Madagascar. Cet événement a été une vitrine de la résilience et de l'innovation au sein des entreprises.

Un baromètre. Voilà comment est perçue la FIM par les opérateurs économiques de tous bords, venus exposer leurs produits pour différentes raisons. Parmi eux, certaines sociétés y ont participé en quête de visibilité, d'investisseurs et d'opportunités d'affaires. D'autres sont venus pour sonder les opinions de la clientèle, qui peut parfois s'avérer exigeante. « Nous avons voulu participer à la FIM parce que nous en avons beaucoup entendu parler dans les journaux, nous nous sommes dit, pourquoi pas ? Nous sommes une petite entreprise qui vient de fêter notre première année », confie la gérante d'un stand de vente de rhum arrangé.

La tenue de cet événement économique permettrait à cette société de développer son expérience et ses réseaux. En tout cas, c'est le propre même de la Foire. « Nous n'avons pas été déçus, nous avons eu des retours de la part de nos potentiels clients sur les produits et l'amélioration que l'on pourrait y apporter. Les sessions d'échange entre les entreprises malgaches et étrangères ont aussi été bénéfiques car nous avons eu des retours par rapport aux expériences des industries et sociétés de la Grande Île. Cela nous permet d'envisager des angles pour s'attaquer au marché du pays », a précisé un opérateur économique mauricien, venu en prospection lors de cette édition. Son pays a été l'invité d'honneur du salon.

%

Note positive

Entre-temps, une place particulière a été accordée aux petites industries de proximité durant cette FIM. Notamment les coopératives et sociétés gestionnaires des unités One District, One Factory (ODOF) qui ont pu présenter leurs produits au stand du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Ce département a attaché un intérêt particulier à la promotion de ces produits, qui se frayent déjà leur chemin sur le marché local. Une des caractéristiques de la FIM est qu'elle permet aux exposants de mener leur campagne directement auprès des visiteurs, mais aussi et surtout avec les investisseurs et d'autres entreprises.

Cela s'effectue avec les sessions de formation, d'échange et de B2B. Une initiative signée par les autorités concernées et les organisateurs. Ils estiment qu'attirer des investisseurs permettrait d'acquérir plus d'investissements directs étrangers dans le pays. Au total, quatre cents stands ont été déployés durant cette foire, avec plus de deux cents exposants. Des milliers de visiteurs ont également sillonné le hall du parc des expositions Forello Tanjombato. En tout cas, tout le monde a trouvé son compte, cette édition s'est alors terminée sur une note positive.