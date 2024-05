Madagascar: Projet « Fagnimbogna » - Santé et bien-être en harmonie avec l'environnement

Promouvoir la santé et le bien-être de la population du district d'Ikongo, dans la région Fitovinany dans la partie Sud-Est de Madagascar. Tel est l'objectif ultime d'un projet né d'un partenariat entre Médecins Sans Frontières (MSF), Ny Tanintsika (NT) et Health In Harmony (HIH).

Ce projet dénommé « Fagnimbogna », signifiant « entraide », est destiné à répondre à la dégradation environnementale ainsi qu'aux besoins sanitaires et socio-économiques des populations de ce district. Ce, en combinant l'expertise et les ressources des trois organisations et en collaboration avec les communautés et les autorités locales.

D'une durée de 5 ans, le projet Fagnimbogna débutera, dans sa première phase, dans trois communes du district : Ambinanitromby, Maromiandra, Tolongoina. L'objectif, sur le long terme, étant d'assurer une couverture totale sur l'ensemble du district d'Ikongo.

Des séances d'écoute radicale, étape déterminante dans la phase préparatoire du projet, ont nécessité une véritable immersion dans les communautés de ces trois communes, et d'écouter et recueillir les besoins locaux ainsi que les solutions proposées par les communautés elles-mêmes. 6874 personnes ont pu participer à ces échanges.

Leurs solutions portent sur l'accès à des soins de santé de qualité, à l'eau et à l'assainissement, à l'éducation, à la conservation, à l'accès routier et à des moyens de subsistance agricoles alternatifs. Aussi, la stratégie d'intervention des trois ONG partenaires se basera-t-elle sur ces volets. L'objectif étant d'appuyer les communautés dans la mise en œuvre de ces solutions.

Les différents volets du projet seront pris en charge par les trois partenaires : l'appui médical par MSF, le volet environnemental par HIH, et les activités liées aux moyens de subsistance, à l'accès à l'eau et à l'assainissement, et à l'éducation, par NT.