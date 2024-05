Afrique: Startups issues des ODC - Investissements d'Orange Ventures et Digital Africa en vue

Les startups du réseau Orange Digital Centers (ODC) ont affiché un succès important à Madagascar et au-delà de la Grande île. Les opportunités de développement se multiplient encore, grâce à un nouvel accord de partenariat signé lors du salon Vivatech.

Cet accord, conclu entre Orange Ventures et Digital Africa, vise à renforcer et accélérer le soutien aux startups africaines. Fayçal Adlouni, Managing Partner d'Orange Ventures, et Grégoire de Padirac, CEO de Digital Africa, ont signé ce partenariat pour co-investir dans les startups issues du réseau ODC. Asma Ennaifer, directrice exécutive RSE, et communication du programme ODC pour l'Afrique et le Moyen-Orient, s'est réjouie de cette initiative, soulignant qu'elle consolide le partenariat stratégique avec Digital Africa conclu en juin 2023.

Soutien continu

Le réseau ODC, présent dans 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient et 8 pays en Europe, propose un écosystème complet pour les startups, offrant des programmes gratuits allant de la formation au numérique à l'incubation, l'accélération et l'investissement. Le dispositif Fuzé permet de doubler les fonds engagés par Orange Ventures et Digital Africa, avec une instruction commune des dossiers et un financement conjoint.

Au cours de la première année, 5 startups du réseau ODC ont reçu des financements jusqu'à 50 000 euros chacune grâce au programme Fuzé. Parmi ces bénéficiaires figurent Clinihome, Koree et Colorfol au Cameroun, ainsi que Tolbi et Proboutik au Sénégal. Ces fonds leur ont permis de développer significativement leurs activités.

Ce partenariat renforcé traduit la volonté d'Orange Ventures et de Digital Africa d'accélérer la croissance des startups africaines. Il promet de créer un environnement propice à la réussite des startups africaines, stimulant ainsi l'innovation et l'entrepreneuriat dans la région.