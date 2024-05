Madagascar: Concert 'Tiako Neny' - Une plongée nostalgique au Ccesca Antanimena

Hier, à l'occasion de la fête des mères, le Ccesca Antanimena a vibré au rythme du spectacle "Tiako Neny". Cet événement, organisé par LH Prod, a transporté le public dans un univers empreint d'une douce nostalgie, où les titres des années 70 et 80 jusqu'aux années 2000 ont fait revivre des souvenirs précieux à travers des chansons dédiées aux mamans.

La salle était majoritairement occupée par des fans adultes, représentant 70 % des sièges, notamment des mamans et des grand-mères, bien que quelques jeunes aient également fait partie de l'audience. Les artistes Mahery, Farakely, Lilie, Gothlieb et Voahirana ont enchanté le public avec des interprétations émouvantes de chansons nostalgiques dédiées aux mères. Un des moments forts du concert a été le duo de Farakely et Lilie sur "Hafa ihany i Mama". De plus, le quatuor composé de Mahery, Farakely, Lilie et Gothlieb a offert une performance poignante de "Ny Fitiavako an'i Mama" d'Eric Manana. D'autres titres emblématiques comme "Ho tahiana anie i neny" de Naly Rakotofiringa, chanté deux fois pour l'occasion, "Neny" de Mahaleo, et "Mama" de Ramafadrahona, ont également marqué les esprits.

Rendez-vous annuel

"Cette première édition remporte déjà un grand succès, et nous espérons une réussite encore plus grande pour la deuxième édition l'année prochaine. 'Tiako Neny' est une version plus sérieuse et nostalgique de 'Fetin'ny Mamanty', une fête des mères qui était auparavant plus ludique et humoristique. Nous sommes très satisfaits du déroulement de cette première édition", exprime Luc Hervé Andriamihaingo, organisateur chez LH Prod.

Le spectacle qui a débuté à 14h30, continuait d'attirer des spectateurs même à 16h00, démontrant l'importance de cet événement pour le public. La performance musicale était accompagnée d'instruments tels que la guitare basse, le piano et la batterie, apportant une touche classique à cet instant mémorable. LH Prod s'était préparé depuis environ quatre mois pour ce spectacle.

Ce concept n'en est qu'à ses débuts. Nous visons principalement les fans adultes, comme en témoigne la diversité d'âge des artistes, avec Farakely comme la plus jeune et Voahirana comme la plus âgée. Nous envisageons d'organiser un spectacle de Johary interprétant le Kintana Telo avec Salomon en tant qu'invité. Ce nouveau concept met en avant les «Kalon'ny Fahiny», d'où notre public cible principalement adulte. Cependant, les jeunes seront toujours les bienvenus, explique l'organisateur. Le spectacle «Tiako Neny» a su captiver le public et s'annonce déjà comme un événement incontournable pour les années à venir.