Maroc: My Yacoub - Près de 700 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire

Moulay Yacoub — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a organisé, samedi à la commune de Sebaa Rouadi relevant de la province de Moulay Yacoub, une caravane médicale multidisciplinaire au profit de quelque 700 personnes.

Organisée en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'association I.S.A.A.D "Initiatives-Santé et Aide Au Développement " sous le thème "Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants", cette initiative vise à améliorer particulièrement la santé de la mère et de l'enfant.

Les consultations médicales de cette action ont porté, entre autres, sur la néphrologie, la cardiologie, la dermatologie, l'urologie, la gynécologie-obstétrique, la médecine générale, la pédiatrie, la rhumatologie, le diabète, la neurologie, l'échographie, outre la distribution des médicaments à titre gracieux aux bénéficiaires.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association "I.S.A.A.D", Tarik Sqalli Houssaini, a souligné que cette action, initiée en commémoration du 19ème anniversaire de l'INDH, tend à offrir des services médicaux aux habitants de la province de Moulay Yacoub, précisant qu'il s'agit d'une campagne multidisciplinaire dans laquelle diverses prestations sont fournies.

%

Mettant l'accent sur l'importance de la thématique de la célébration de l'INDH, Sqalli a fait savoir que durant les mille premiers jours depuis la grossesse , après la naissance et les premiers mois, de nombreux aspects médicaux sont importants dans la vie de l'enfant, tout en insistant sur l'impératif de réunir les bonnes conditions, notamment le suivi, la prise de compléments alimentaires dont le fer, le contrôle médical, la vaccination, l'allaitement et le diagnostic précoce.

De son côté, Ahmed El Mekrani, chef de service "Impulsion du capital humain des générations montantes" à la division de l'Action sociale de la province de Moulay Yacoub, a rappelé que la campagne médicale multidisciplinaire destinée à soutenir la santé maternelle et infantile, s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre le Comité provincial du Développement Humain, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l'Association "I.S.A.A.D".

Cette initiative coïncide avec le lancement de la campagne nationale de communication autour des "1000 premiers jours de la vie de l'enfant" en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale afin de sensibiliser à l'importance de cette étape à travers la mobilisation de toutes les parties concernées aux niveaux national et territorial, a-t-il rappelé.

Le chargé de communication à la délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale de Moulay Yacoub, Said Abzouzi a, quant à lui, mis en valeur l'importance des actions de sensibilisation au profit des mères programmées dans le cadre de cette caravane médicale multidisciplinaire.

Destinée à rapprocher les services médicaux et les soins de santé à la population, cette caravane médicale a mobilisé un staff important de médecins spécialistes et du personnel paramédical, infirmier et technique.