Madagascar: Miss et Mister 2024 - Stéphanie et Andy lancent leur action humanitaire

Depuis leur sacre en novembre 2023 en tant que Miss et Mister Malagasy 2024, dédiés aux Diasporas en France, Stéphanie Floriana Randriantsoa et Andy Rasolo n'ont pas tardé à mettre leur titre au service d'une cause qui leur tient à coeur. Ce samedi, ils ont entamé une mission humanitaire dans la partie Ouest de Madagascar, débutant leur périple par les villes emblématiques d'Antsirabe, Morondava et Miandrivazo, puis Bekopaka, pour une durée de quelques semaines.

«Cette année, nous avons deux projets majeurs. Le premier concerne la distribution de fournitures scolaires dans les écoles de Morondava, avec pas moins de trois cent soixante-quinze kits destinés à autant d'élèves. Nous avons lancé une collecte de fonds pour soutenir cette initiative, et nous prévoyons également des échanges avec les étudiants afin de les encourager à contribuer au développement de notre pays. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Cisco et le Dren pour cibler les écoles les plus nécessiteuses», explique avec détermination Mister Andy Rasolo.

De son côté, Miss Stéphanie Floriana Randriantsoa détaille le deuxième volet de leur action. "Notre deuxième projet, intitulé Mad'Mouv, signifiant Madagascar en mouvement, vise à accompagner les jeunes tout au long de leur parcours socioprofessionnel. Nous offrirons un soutien spécifique aux jeunes diplômés, les aidant à trouver des emplois et des bourses. Pour concrétiser cette initiative, nous organiserons un forum d'emploi le 4 juin à Antananarivo, dont le lieu sera communiqué ultérieurement."

Cette mission humanitaire s'inscrit dans la lignée des actions précédentes des ambassadeurs de Miss et Mister Malagasy. En effet, depuis plusieurs années, ces titres prestigieux ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage éducatif de Madagascar. De Sophie et Edwin en 2019, qui ont visité cinq écoles et orphelinats à travers différentes villes, à Candice et Alexandre en 2023, qui ont distribué des kits scolaires à près de quatre cents élèves défavorisés dans le sud de l'île, chaque duo a contribué à améliorer le quotidien des enfants malgaches.