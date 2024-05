Cameroun: 3000 copies de la convention relative aux droits des personnes handicapées remis ce jour au minas

Contribuer à la vulgarisation et la diffusion de la convention relative aux droits des personnes handicapées c'est objectif général de cette cérémonie à laquelle a pris part les représentants de l'UNESCO , du ministère des Affaires sociales du Cameroun (Minas) et les représentants des leaders des plateformes OPH( organisation des personnes handicapées)

Ils ont exprimé tous d'un commun accord leur engagement à faire progresser les droits des personnes handicapées et l'inclusion au Cameroun. Les 3 000 copies de la Convention dans les deux langues que sont français et anglais remis ce 27 mai à Yaoundé à madame la ministre des affaires sociales Pauline Irène NGUENE constituent des ressources précieuses pour les responsables gouvernementaux, les organisations de la société civile, les éducateurs et les particuliers à travers le Cameroun, leur permettant de défendre les droits et le bien- être des personnes handicapées, à travers cet acte l'UNESCO réaffirme son engagement à soutenir les efforts du Cameroun pour promouvoir les politiques et les pratiques inclusives qui respectent les droits et la dignité de tous les individus, quel que soit leur statut , handicap, en favorisant la collaboration et le dialogue, dans le but de créer une société plus inclusive où chaque personne peut pleinement participer et contribuer à sa communauté.

Rappelons que la campagne de vulgarisation et de diffusion de ladite convention a été lancé le 17 mai 2022 par le ministère des affaires sociales dans le but de mobiliser tous les acteurs de la chaîne de protection des personnes handicapées.

En guise de rappel, la « Convention relative aux droits des personnes handicapées » ( CDPH) , adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, représente un traité international historique visant à protéger et à promouvoir les droits et la dignité des personnes handicapées. Ses principes mettent l'accent sur la pleine participation, l'égalité et l'accessibilité des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie, y compris l'éducation, l'emploi et l'inclusion sociale.

Il faut le préciser le Cameroun a ratifié la CDPH le 28 décembre 2021 et elle est entrée en vigueur le 28 octobre 2023. l'UNESCO et les agences sœurs des Nations Unies au Cameroun (OHCHR et UNFPA) ont travaillé antérieurement avec le ministère des Affaires sociales sur un projet UNPRPD visant à soutenir le renforcement des droits des personnes handicapées, l'accessibilité, services inclusifs et non- discrimination au Cameroun. Les résultats de la première phase de ce projet ont été partagés au courant de ce mois en cours.

De façon concrète les 3000 copies de la convention relative aux droits des personnes handicapées ( CDPH) phase 1 remi par le représentant de l'UNESCO au Minas se penche sur «l'accessibilité, l'accès aux services inclusif, non- inclusion des personnes handicapées».

À cet effet un plaidoyer a été émise par la représentante des organisations des personnes handicapées au Cameroun ( OPH) madame Emmanuelle TCHOTCHOM pour la réalisation de tous les droits fondamentaux de toutes les personnes handicapées au Cameroun en ces points majeurs :

L' accès à la justice des personnes handicapées au Cameroun ; l'éducation inclusive reste un défi à abattre au Cameroun ; l'établissement d'un certificat médical adapté aux personnes handicapées ; l'accessibilité des infrastructures ouvert au public; droit à la participation de la vie politique et publique des personnes handicapées ( révision du code électoral) ; violences faites aux femmes handicapées; question du droit à la vie; respect de la famille ; droit à l'intégrité physique et psychologique des personne handicapées sont autant de droit relevé par la représentante des personnes handicapées :« nous espérons que madame la ministre des affaires sociales soutiendra ce plaidoyer au près de ses collègues déclare t-elle . C'est un challenge pour nous, nous y arriverons.