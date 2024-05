Cameroun: Samy Diko révèle tout sur son conflit avec petit pays dans 'dimanche avec vous' sur Equinoxe TV

Samy Diko, l'ancien chanteur principal du groupe Sans Visas, a récemment levé le voile sur le conflit qui l'oppose à Petit Pays, le leader du groupe, lors de son passage à l'émission "Dimanche avec Vous" sur Équinoxe TV. Cette interview révélatrice a mis en lumière une série d'accusations et de ressentiments qui ont marqué la carrière de l'artiste.

Selon Samy Diko, sa popularité croissante a suscité une jalousie intense de la part de Petit Pays. "Quand j'étais dans le groupe Sans Visas, j'étais le chanteur principal, et jaloux de ma popularité, Petit Pays m'a écarté pendant les enregistrements au studio," a-t-il déclaré. Cette rivalité professionnelle a pris des proportions personnelles et professionnelles qui ont profondément affecté Diko.

Un des points les plus marquants de cette interview est l'accusation de Diko selon laquelle Petit Pays aurait exercé des pressions sur Nkotti François pour l'empêcher de chanter au Fomaric, l'un des plus grands festivals musicaux du Cameroun. Cette exclusion systématique a été une blessure profonde pour Samy Diko, qui y voyait une opportunité majeure de se produire devant un large public.

La situation s'est aggravée lorsque la Première Dame du Cameroun a nommé Samy Diko ambassadeur de Synergie Africaine. "Lorsque la Première Dame m'a nommé ambassadeur de Synergie Africaine, la jalousie a monté d'un cran," a-t-il expliqué. Selon Diko, cette reconnaissance a exacerbé la rivalité, poussant Petit Pays à intensifier ses efforts pour ternir sa réputation.

Parmi les accusations les plus graves portées par Samy Diko, il y a celle d'avoir été accusé par Petit Pays de tentative d'empoisonnement. "Petit Pays m'a accusé à travers les médias de l'avoir empoisonné," a-t-il affirmé. Cette allégation a eu des répercussions sérieuses, affectant non seulement la carrière de Diko, mais aussi sa vie personnelle.

En outre, Samy Diko a révélé que Petit Pays avait répandu des rumeurs selon lesquelles il serait homosexuel. "Petit Pays a répandu que je suis un pédé," a-t-il dit. Cette diffamation a été une tentative délibérée de nuire à son image publique dans une société où l'homosexualité est encore largement stigmatisée.

La campagne de sabotage orchestrée par Petit Pays, selon Diko, ne s'est pas arrêtée là. "Petit Pays a entretenu beaucoup de journalistes pour que je ne sois plus invité par eux," a-t-il ajouté. Cette manipulation médiatique visait à isoler Diko professionnellement et à limiter ses apparitions publiques et ses opportunités de carrière.

Cette interview poignante et sans filtre a offert une nouvelle perspective sur les dynamiques internes du groupe Sans Visas et les défis personnels et professionnels auxquels Samy Diko a été confronté. Malgré ces obstacles, Diko a continué à se battre pour sa place dans l'industrie musicale, cherchant à surmonter les calomnies et à rétablir son image.

En fin de compte, cette révélation publique pourrait marquer un tournant dans la carrière de Samy Diko, lui permettant de tourner la page sur un chapitre tumultueux et de se concentrer sur ses projets futurs avec une nouvelle détermination.