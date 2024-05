Madagascar: Entretien - Les interactions professionnelles en entreprise, un défi majeur selon le Dr Fabrice Lollia

Comment comprendre les complexités relationnelles en entreprise ? Le Dr Fabrice Lollia, expert en sciences de l'information et de la communication et coach certifié HEC Paris, nous en parle au cours d'un entretien exclusif.

La dynamique des interactions humaines au sein des grandes organisations multinationales demeure un défi majeur. Alors que les relations familiales et amicales nous sont familières, les intrications professionnelles se révèlent souvent bien plus complexes.

Eminent spécialiste

C'est dans ce contexte que nous avons rencontré le Dr Fabrice Lollia, un éminent spécialiste des sciences de l'information et de la communication, plus particulièrement en communication organisationnelle, afin d'éclairer cette problématique. Le Dr Lollia, qui a visité de nombreux pays pour partager ses connaissances et son expertise, adopte une approche résolument scientifique pour déchiffrer les interactions au sein des entreprises.

« Les sciences de l'information offrent des grilles de lecture précieuses pour comprendre comment, par exemple, les différences culturelles influencent les comportements des acteurs en situation », nous explique-t-il. En soulignant que « cette approche ne se contente pas de mettre en lumière les dysfonctionnements mais guide aussi vers des solutions adaptées, oscillant entre formations ciblées et coaching personnalisé pour autonomiser les individus ».

%

Politicalgame

Au cours de sa carrière, notamment durant sa thèse de doctorat réalisée à l'ambassade de France à Kaboul - où il a été loué par l'ambassadeur français -, le Dr Lollia a perfectionné ses méthodes pour observer et analyser les comportements organisationnels.

« Il est essentiel de distinguer les éléments formels des informels dans les interactions, de comprendre la dichotomie entre 'paraître' et 'être', pour pouvoir saisir le sens des interactions, ce que d'autres qualifient souvent de "politicalgame"», explique-t-il, en mettant en avant les principes qui guident ses observations. Dans ses recherches, le Dr Lollia présente des outils tels que l'observation participante et la participation « observante », largement utilisés sans que beaucoup en soient conscients. Ces méthodes, selon lui, sont essentielles pour les leaders souhaitant mieux comprendre et guider leurs équipes.

En conclusion, le Dr Lollia valorise l'humilité et la réflexivité nourries par la prise de recul : « Ces vertus sont essentielles pour le succès de toute intervention dans le cadre organisationnel », conclut-il. Son travail, particulièrement pertinent en Afrique et à Madagascar où les pratiques managériales évoluent, propose une nouvelle façon de soutenir les organisations et les leaders en s'appuyant sur des bases scientifiques solides.

Ce dialogue avec le Dr Lollia ouvre, en tout cas, les portes d'une meilleure compréhension des mécanismes qui régissent les environnements professionnels, et met en lumière l'importance cruciale de la recherche appliquée dans le domaine des interactions humaines au travail.