Madagascar: PFL « Play-offs » - Elgeco-Fosa dos à dos

Final four. Les passionnés du football malgache ont retenu leur souffle ce week-end lors des quarts de finale retour de la « Coca-Cola Pureplay Football League » (PFL).

Les formations qui se sont assuré une place au prestigieux Final Four sont Elgeco Plus, Zanakala FC, Disciples FC et 3FB Toliara. L'une des confrontations les plus attendues opposait l'Elgeco Plus, au Fosa Juniors, tenant du titre. Après avoir subi une défaite à domicile lors du match aller, les Majungais étaient déterminés à renverser la vapeur.

Malheureusement pour eux, l'Elgeco Plus a maintenu sa domination, forçant un match nul 1-1 lors du match retour à By-pass. Cette performance solide a confirmé la suprématie de l'Elgeco Plus et a envoyé un message fort à leurs rivaux. Dans une autre rencontre captivante, Zanakala FC a pris le dessus sur l'AS Fanalamanga avec une victoire 3-1 lors du match retour, répétant ainsi le même score que lors du match aller. Cette cohérence dans le jeu a propulsé Zanakala FC dans les demi-finales avec confiance et détermination.

De même, Disciples FC a consolidé sa position en demi-finale en s'imposant face à Tsaramandroso FC avec un score de 2-1 lors du match retour. Enfin, 3FB Toliara a complété le tableau des demi-finales en éliminant l'ASA Diana, avec une performance impressionnante et constante. À deux reprises, ils ont confirmé leur supériorité en remportant les matchs avec le même score de 3 buts à 2, démontrant leur ténacité.