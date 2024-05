Madagascar: Miss et Mister Malagasy en France - Stéphanie et Andy au pays pour déployer deux grands projets

Les deux nouveaux élus du concours Miss et Mister Malagasy en France, accompagnés par le comité d'organisation sont actuellement à Madagascar pour effectuer leur voyage humanitaire, une tradition du comité depuis 2019.

Andy Rasolo et Stéphanie Floriana, respectivement le nouveau Mister et la nouvelle Miss Malagasy sont actuellement sur le sol malgache pour exécuter Tohan'Aina, le projet humanitaire du concours. Ils ont quitté la capitale ce samedi 25 mai pour sillonner le pays en passant par Antsirabe et ce jusqu'au Tsingy de Bemaraha et Morondava, avec une étape à Miandrivazo.

Pour cette édition, 5 Écoles Primaires Publiques bénéficieront des 375 kits scolaires qu'ils ont pu acheter grâce aux fonds récoltés lors des récentes rencontres RNS en France et la cagnotte en ligne spécialement ouverte pour permettre à la diaspora de contribuer à cette action sociale en faveur des enfants malgaches. Les écoles se verront également offrir des ballons et autres jeux pour que ces élèves puissent également s'épanouir et s'amuser selon leur âge.

Leur objectif à travers cette oeuvre de bienfaisance indissociable du concours de beauté est principalement d'inciter les enfants à ne pas abandonner l'école, le seul espoir pour un meilleur avenir.

Mais les deux jeunes et « beaux » représentants de la diaspora ont apporté un deuxième projet personnel, beaucoup plus ambitieux, dans leurs valises. En effet, Andy et Stéphanie ont concocté Mad'Mouv, un projet de forum pour l'emploi prévu se dérouler dans la capitale le 4 juin prochain, pour aider les jeunes en recherche d'emploi à rencontrer des recruteurs.

La préparation de ce deuxième événement leur a valu plus de 50 heures de travail de prospection, de négociation en visioconférence ou par mail avec les entreprises de Madagascar. Une initiative qui témoigne de leur soif de contribuer au développement du pays et d'aider les jeunes comme eux, d'autant plus qu'ils souhaitent la pérenniser et l'organiser régulièrement.

Après ce voyage en terre malgache, le comité du concours qui en rappel est dirigé par Sam Ralantoarison, aura déjà à préparer la prochaine édition du concours. En rappel, le casting pour les 15 prétendantes et les 15 prétendants au titre de Miss et Mister Malagasy en France à été ouvert en janvier dernier et sera bientôt clôturé. Place ensuite aux différentes phases du concours dont la finale aura lieu le 16 novembre prochain.