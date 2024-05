Congo-Kinshasa: Le gouvernement du Japon remet deux bâtiments modernes à l'INPP Bunia, avec le soutien technique de l'UNOPS

Kinshasa 23 mai 2024 : Ces deux nouveaux bâtiments ultra modernes ont été remis jeudi23 mai lors d'une cérémonie a la direction de l'Institut national de préparation professionnelle (INPP) à la 11e rue Limete, à Kinshasa. Ces deux ouvrages ont été financés par le gouvernement du Japon, au profit de l'Institut national de préparation professionnelle (INPP/ Bunia) ; dans le cadre du projet "Renforcement des capacités des directions provinciales de l'INPP. La clé symbolique a été remise par Mme Ndusi Ntembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale aux bénéficiaires.

Pour madame la ministre Ndusi Tembe Claudine, ce projet se joint a la vision du chef de l'état, Felix Tshisekedi, sur le renforcement des capacités et d'acquisition des compétences de la population active de la république démocratique du Congo. Elle souhaiterait que ces ouvrages acquis, soient utilisés en bon père de famille, elle en appelle aux responsables de l'INPP d'en faire bon usage , pour encourager les partenaires dont l'unops et l'ambassade de japon, qui ont disposés de leurs temps et leurs moyens pour la réalisation de ce projet. "je salue l'engagement et l'abnégation de l'UNOPS, pour la réalisation de ce projet dont la remise de livrables intervient à ce jour" a-t-elle ajouté.

« Le Japon apparait sous nos yeux comme un partenaire privilégié dans le développement de notre institution. A travers cette acquisition, l'INPP se projette davantage en répondant aux besoins réels des entreprises afin d'accroitre leur compétitivité et leur productivité. Ce qui facilitera l'émergence de la classe moyenne dont notre pays a tant besoin », a déclaré pour la circonstance, Godefroid Stanislas Tshimanga Muntwabu, administrateur directeur général de l'INPP.

par ailleurs, Frederic Frippiat responsable, chef de programme a l'unops, a indiqué que somptueux bâtiments et des équipements de pointe pour la formation professionnelle de qualité, est un élément importantissime pour le processus de stabilisation de la république démocratique du Congo, et par conséquent, cela faciliterait la croissance économique et la réduction du chômage." nous avons géré avec beaucoup de rigueur les fonds alloues par le gouvernement japonais, en nous assurant qu'ils soient utilisés de manière appropriée et conforme aux objectifs de ce projet" a-t-il souligné.

