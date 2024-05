Sénégal: United Bank for Africa - Le bénéfice après impôts a augmenté de 257% à la fin de l'exercice 2023

À la fin de l'exercice 2023, Uba a enregistré un bond impressionnant des bénéfices bruts, passant de 853,2 milliards de nairas à la fin de 2022 à 2,07 milliards de nairas, ce qui représente une forte croissance de 143%.

Selon un communiqué de presse, le total des actifs a également augmenté de 90,22%, pour clôturer à 20,65 billions de nairas, contre 10,86 billions de nairas en 2022. Le bénéfice avant impôt, précise-t-on, a également augmenté de manière exponentielle de 277%, pour clôturer à 758 milliards de nairas, contre 200,88 milliards de nairas en 2022 ; tandis que le bénéfice après impôt (Pat) a augmenté de 257%, passant de 170,2 milliards de nairas en 2022 à 607 milliards de nairas.

Le directeur général du groupe, Oliver Alawuba, a expliqué que malgré une année marquée par d'importants défis géopolitiques et économiques, la force de Uba, les efforts et le dévouement de l'équipe, ainsi que son leadership dans des domaines stratégiques tels que l'innovation et la durabilité, ont aidé la banque à se développer de manière rentable et durable.

En regardant vers l'avenir, il a déclaré : « les perspectives sont excellentes parce que nous sommes diversifiés ».

Il a affirmé que les filiales africaines ont contribué à plus de 55 % aux bénéfices de la banque cette année, et nous en ferons plus. Déjà, la Banque est entrée en 2024 en position de force, avec une résilience prouvée, une marque puissante et une position de capital solide. « Alors que nous commençons 2024, « l'exécution » continuera d'être au premier plan, avec un accent sans relâche sur le leadership du marché et une excellente expérience client à tous les points de contact », a expliqué Alawuba.

United Bank for Africa est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l'ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, Uba fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et institutionnels, et mène des activités d'inclusion financière tout en mettant en oeuvre des technologies de pointe.