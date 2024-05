Madagascar: Planification familiale - 994 735 nouvelles utilisatrices des services en 2023

L'organisation onusienne pour la population ou UNFPA vient de publier son rapport annuel de l'année 2023.

« Madagascar a réalisé en 2023 des progrès significatifs dans la promotion de la santé maternelle, la planification familiale, la prévention de la violence basée sur le genre (VBG) et les pratiques néfastes. »

C'est ce qu'apprend le rapport annuel 2023 de l'UNFPA, publié récemment. Parmi les avancées notables et significatives, l'entité avance les réalisations entreprises en matière de la santé maternelle et infantile ainsi que de la santé reproductive. D'ailleurs, sur cette dernière thématique par exemple, le pays aurait enregistré 994 735 nouvelles utilisatrices de services de planification familiale durant l'année passée.

A cela s'ajoutent « 15 228 accouchements effectués par des sages-femmes contractuelles ». Pour l'UNFPA, ces résultats correspondent à une « amélioration de l'accès des populations aux services de santé reproductive. » Toujours dans le domaine de la santé reproductive, la lecture du rapport annuel nous fait savoir que 39 503 élèves en milieu scolaire ainsi que 8 821 jeunes extrascolaires au niveau communautaire ont bénéficié d'une éducation complète à la sexualité (ECS).

Sur le long terme

Si les avancées sont une chose, les défis qui restent à relever en sont une autre. La coordination des interventions, de renforcement des capacités et d'extension des services dans les zones les plus reculées sont des exemples cités comme défis à relever. L'UNFPA recommande « d'élargir la sensibilisation et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour atteindre un plus grand nombre de personnes dans le besoin. »

%

Des efforts en matière de disponibilité des données socio-démographiques devraient également être faites. Ce, dans la mesure où les lacunes « limitent la capacité à évaluer efficacement les progrès et à orienter les interventions futures. »

Instrument

La lecture du rapport 2023 de l'UNFPA fait savoir que l'année 2023 « a été la dernière année de mise en oeuvre du huitième programme de coopération entre Madagascar et UNFPA. » UN nouveau programme pays 2024-2028 se voudrait d'être bâti sur les « leçons apprises du cycle précédent et les priorités nationales déclinées dans la Politique Générale de l'État. »

« Le nouveau programme prévoit de capitaliser sur les innovations technologiques pour atteindre les populations difficiles d'accès avec l'offre des services intégrés de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale et la prévention et prise en charge des violences basées sur le genre. L'UNFPA soutient la stratégie environnementale de l'UNCT, en appui aux efforts du Gouvernement. Il a soutenu la participation du Ministère de la Santé Publique à la COP 28 en vue de renforcer le plaidoyer sur l'impact du changement climatique sur la santé reproductive, les violences basées sur le genre et pratiques néfastes. », conclut le rapport.