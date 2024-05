Madagascar: 49e RNS - Sacre de l'ASGM et de l'ASM

Les deux équipes renouent avec le titre au tournoi de football de la RNS samedi à Corbeil-Essonnes

Moins de deux mois après la fin du tournoi de football de la Rencontre Nationale Sportive (RNS), tous les champions sont connus. Les phases de finale du tournoi de football chez les séniors et vétérans, qui n'ont pas pu avoir lieu à Vichy lors du week-end pascal, se sont tenues samedi au Complexe Sportif Mercier Corbeil-Essonnes. L'équipe de l'Association Sportive Malgache (ASM) a été sacrée chez les séniors aux dépens de la formation de Tap Tap Send.

Au terme d'un match serré où les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2 partout à l'issue des 70 minutes, l'ASM est sorti vainqueur après la séance de tirs au but par 4 buts à 2. Pourtant, l'ASM a mené au score par 2 buts à 1 sur un beau doublé de l'international malgache, Koloina Razafindranaivo dit Rakool avant que l'équipe de Tap Tap Send, revenue au score par 2 buts partout sur un coup franc magistral au bout du temps réglementaire.

C'est grâce à un Adonis, le gardien de l'ASM des grands jours, qui arrive à stopper deux tirs adverses que l'équipe de Paris renoue avec le titre. L'ASM a remporté son 7e titre après 1987, 1990, 1992, 2005, 2016 et 2017. Cette année, des anciens joueurs des Barea ont défendu les couleurs de l'ASM à l'image de Caloin, Dafé et Rakool. Du côté des vétérans, l'Association Sportive Gasy Miregnina (ASGM) remporte la victoire finale.

Les Odon et consorts se sont imposés face à l'AS GAS d'Annemasse par 3 buts à 1. Odon et Penny, avec un doublé, ont marqué les trois buts de l'ASGM, si Mika a inscrit le but pour l'AS GAS. L'équipe des « Betsileo » a soulevé pour la deuxième fois le trophée après 2019. La finale du tournoi de football à 7 s'est déjà tenue à Vichy avec le sacre de la formation de City 63 de Clermont, face à l'équipe de Montpellier.

Les joueurs de Clermont se sont imposés lors de la séance de tir aux buts par 2 à 1 après que les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge à la fin du temps réglementaire. Cette année, plus de 1200 licenciés ont participé aux tournois de football de la RNS. 55 équipes se sont engagées dont 17 en football à 7 et 48 pour le football à 11. Le football reste la discipline phare de la RNS et la 50e édition en 2025 promet d'être encore plus disputée et relevée.