Madagascar: Promotion de l'emploi - Vers la mise en place d'une plateforme en ligne

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique a prévu de mettre en place une plateforme en ligne. Elle contribue à une meilleure coordination et plus de moyens pour les institutions chargées de piloter les politiques sur l'emploi.

Relever le défi de l'emploi à Madagascar nécessite d'adopter une approche multisectorielle. Force est de constater que bon nombre d'initiatives sont développées en matière de promotion de l'emploi mais la dispersion des actions et une absence de coordination se font sentir. C'est dans ce sens qu'un atelier de concertation pour la synergie des actions entrant dans le cadre de la promotion de l'emploi à Madagascar a été organisé vendredi dernier à Anosy.

Parmi les résultats attendus de cet atelier, la mise en place d'une plateforme en ligne pour faciliter la communication et la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la promotion de l'emploi. Cette plateforme permettra aux participants de partager des informations, des ressources et des bonnes pratiques. Un cadre formel sera aussi établi pour organiser des réunions physiques périodiques et des ateliers de travail réunissant les acteurs clés de la promotion de l'emploi. Ce cadre permettra de favoriser les échanges d'expériences, la coordination des actions et la prise de décisions concertées.

« Les politiques et les programmes des différents ministères sectoriels ainsi que des organisations non gouvernementales nationales et même du secteur privé portent sur la création d'emplois et l'accès des jeunes, des femmes et des populations rurales à ces emplois. Mais le fait est que la coordination et la communication de ses activités sont limitées et les programmes et les acteurs sont fragmentés« , selon la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique, Hanitra Razakaboana.

Actions. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique en tant que ministère chargé de piloter les politiques sur l'emploi à Madagascar, s'engage à affirmer son leadership au niveau des discussions avec les ministères sectoriels, les autres acteurs et les partenaires techniques et financiers. Cet atelier de concertation a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Un soutien qui entre dans la droite ligne des actions menées par le système des Nations Unies en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. L'objectif de cet atelier est de créer, entre les différents acteurs oeuvrant dans la promotion de l'emploi, un cadre de discussion, d'harmonisation et de synergie afin d'assurer de bons résultats respectant, non seulement les objectifs de la politique générale de l'Etat malgache, mais également des objectifs du développement durable 2030.