Sénégal: Incidences du tabagisme - Le pays perd 122 milliards de F CFA par an

Le tabagisme coûte à l'État du Sénégal 122 milliards de francs CFA par an, a estimé l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV) dans un document remis aux médias, dimanche, au cours d'une randonnée pédestre organisée par un consortium d'organisations dont il est membre.

Dans le détail, ce montant est réparti comme suit : 74 milliards de francs CFA sont destinés à la prise en charge des maladies liés au tabagisme et 48 milliards de francs de perte de revenus due à l'absentéisme au travail et au décès des patients malades du fait de leur consommation de tabac. En comparaison, fait remarquer CICODEV, l'État du Sénégal ne tire que 24 milliards de francs de recettes tirés du tabac par an, dont 20 milliards de francs CFA en recettes fiscales et 4 milliards de francs CFA de revenus d'activités (salaires et bénéfices commerciaux).

Le tabagisme est l'une des principales causes des maladies non transmissibles (MNTs), comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires chroniques, qui "absorbent 37% du budget annuel alloué au secteur de la santé", lit-on dans le document réalisé en collaboration avec CTFK - Campaign for Tobacco Free Kids, dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. "Les MNTs, toutes sources confondues, représentent le premier poste de dépenses courantes de santé au Sénégal avec 233,6milliards de francs CFA en moyenne par an", ajoute la même source. Citant un rapport publié en 2022 par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), CICODEV révèle en outre que "les maladies non transmissibles causent 45% des décès au Sénégal".