Sénégal: Fatou Diouf, ministre des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires - « Le Sénégal travaille de manière sérieuse et objective au respect des normes internationales »

La ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a rappelé samedi dernier au cours de la cérémonie d'ouverture d'une journée de réflexion sur le secteur de la pêche, organisée par le Syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture que le Sénégal « travaille de manière sérieuse et objective à répondre aux normes internationales de certification des produits halieutiques ».

La ministre d'ajouter : « Nous devons montrer que les produits issus de la pêche que nous délivrons sont de qualité et respectent la réglementation nationale et internationale ». A l'attention des agents qui s'activent dans le processus de certification de montrer que « le Sénégal travaille de manière sérieuse et objective en respectant la réglementation », a-t-elle ajouté.

Dans son intervention, elle a mentionné l'importance de la certification parce que celle-ci permet, a-t-elle dit « d'assurer la traçabilité du produit, mais également de le certifier depuis son origine jusqu'à sa destination finale ».

Mme le ministre de faire savoir qu'on a besoin de se mettre aux normes, « pour qu'ici ou ailleurs, on n'ait même pas besoin d'inspecter nos produits ; qu'on sache que le Sénégal est tellement sérieux dans la réglementation, tellement rigoureux qu'on peut lui faire confiance », a-t-elle insisté. Aux syndicalistes, la ministre a assuré toute la disponibilité du gouvernement à dialoguer pour « régler les problèmes en amont ». A l'en croire, le gouvernement s'inscrit dans une optique de dialogue, de concertation, de collaboration au quotidien. Se disant ouverte et disponible, la ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires a appelé les travailleurs du sous-secteur de la pêche à une collaboration étroite pour rehausser le secteur.